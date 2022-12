Pixel Fold : un premier smartphone pliable Google moins puissant que le Samsung Galaxy Z Fold 4

Le Pixel Fold continue de faire parler de lui. Le premier smartphone pliable de Google vient notamment de passer un test de performance (Geekbench 5). Nous découvrons ainsi que la puce de ce modèle est bien moins puissante que celle du Galaxy Z Fold 4 de Samsung. La Tensor G2 de Google est sans grande surprise battue par la Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.

MySmartPrice vient de révéler une bien intéressante information concernant le Pixel Fold : ses performances. Dans un nouveau rapport, le site relaye un récent benchmark (test de performance) effectué via l’outil Geekbench 5 sur ce premier modèle pliable signé Google.

Aussi surnommé Pixel NotePad, et connu sous le nom de code Felix, ce modèle voit tout d’abord les résultats nous préciser sa configuration. Nous apprenons ainsi qu’une puce Tensor G2 et que 12 Go de RAM sont de la partie. Bien évidemment, le Pixel Fold tourne sous la dernière version du système d’exploitation de Google : Android 13.

Parlons maintenant des résultats de ce test Geekbench 5. Le Pixel Fold affiche un score de 1 047 en single-core et 3 257 en multi-core. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 4 atteint les 1 321 points et plus de 3 965 points, d’après les dires de la plateforme Geekbench (via 91Mobiles). Le dernier-né de Samsung est ainsi 26 % et 22 % plus puissant que le futur modèle pliable de Google.

Cette différence n’est cependant pas si étonnante. En effet, Google ne joue pas spécialement le jeu des performances. L’objectif de la firme américaine est de proposer un système d’exploitation équilibré, avec une puce Tensor G2 proposant des fonctionnalités avancées grâce notamment à l’intelligence artificielle. C’est ce qu’elle a fait avec les Pixel 7 et 7 Pro, et ce qui semble se présager à l’horizon pour le Pixel Fold.

