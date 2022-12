iPhone et MacBook : Apple permet aux Français de les réparer soi-même

Apple vient d’annoncer le lancement de son « Self Service Repair », soit « Réparer soi-même » en français, sur le marché européen. Il est ainsi possible d’acheter des pièces détachées et un kit d’outils afin de réparer certains éléments de leur iPhone ou MacBook. La firme à la pomme propose bien évidemment des manuels de réparation (traduits en français).

En avril 2022, Apple est venu lancer son service de réparation en libre-service aux États-Unis. Huit mois plus tard, c’est au tour de huit pays européens de profiter du Self Service Repair : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni et Suède.

Via un nouveau communiqué, la firme américaine souligne que les utilisateurs souhaitant réparer elles-mêmes leurs appareils Apple peuvent désormais le faire grâce à ce service. À noter, seuls les iPhone 13, iPhone 12 et iPhone SE 3 ainsi que les MacBook avec puce M1 sont concernés pour le moment.

Dans les détails, il est possible d’acheter des pièces détachées Apple d’origine et des outils adaptés ainsi que de feuilleter des manuels de réparation via le Service Repair Store. Au total, 200 pièces et outils sont disponibles afin de réparer votre iPhone ou MacBook. Concernant les pièces, l’entreprise explique que ce sont les mêmes que celles utilisées dans les Apple Store et Centres de Services Agréés Apple. Elles sont d’ailleurs vendues au même prix.

Au sujet des outils, Apple déclare que ces derniers sont « conçus spécialement pour réparer les produits Apple de façon optimale et répondre aux besoins des professionnels amenés à effectuer un très grand nombre de réparations, pour qui la fiabilité et la sécurité sont primordiales ». Ces derniers sont cependant très chers pour le particulier lambda. Ainsi, la firme à la pomme propose des kits d’outils à la location (7 jours) pour 59,95 €.

Pour terminer, Apple souligne que ce service de réparation pour iPhone et MacBook vise à « rendre les réparations plus accessibles et à accroître la réparabilité des produits ». Elle rappelle cependant que ce dernier est déconseillé pour les personnes sans expérience dans le domaine de la réparation d’appareils électroniques.

Ainsi, Apple vient recommander aux utilisateurs les moins expérimentés à se tourner vers son réseau mondial de « plus de 5 000 Centres de Services Agréés Apple et plus de 100 000 techniciens ». Nous apprenons d’ailleurs que 8 clients européens sur 10 sont à moins de 30 minutes d’un Centre de Services Agréé Apple.