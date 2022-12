iPhone : voici une sélection d’idées-cadeaux pour Noël !

Noël approche à grands pas ! Dans le cas où vous souhaitez faire un cadeau à un proche possédant un iPhone (ou à vous-même), plusieurs accessoires sont à mettre impérativement sous le sapin. Découvrez dans notre article une sélection d’idées-cadeaux pour les possesseurs de smartphones Apple. Cela va des coques aux porte-cartes, en passant par les stations de charge ou encore les écouteurs.

Pour commencer, l’idée-cadeau incontournable est la coque pour iPhone. Dans le cas où vous ne savez pas laquelle choisir, nous vous conseillons de consulter notre sélection des coques pour iPhone 14 Pro. Les modèles sont généralement disponibles pour les autres modèles de la gamme, et les précédentes générations.

Pour les personnes qui souhaitent s’équiper d’une coque en cuir made-in France, Noreve est la référence incontestable. Confectionnées à la main par des artisans de Saint-Tropez, les coques de la marque sont gages de qualité, mais aussi de personnalisation. Plusieurs styles, coloris et finitions sont en effet proposés ; avec en prime la possibilité d’ajouter son propre texte, image ou gravure.

Pour aller avec votre coque, un incontournable est disponible pour les iPhone 12, 13 et 14 grâce à la technologie MagSafe : le porte-cartes. Pour ce type de produit, nous vous proposons la solution de Mujjo, disponible à 44 euros. Outre un design ultra-fin et un cuir de qualité, elle profite d’un avantage intéressant par rapport aux porte-cartes Apple : un revêtement en silicone à l’arrière permettant de garantir une meilleure accroche.

Parlons maintenant un peu de la charge. Apple a réussi à démocratiser le sans-fil grâce à la technologie MagSafe. Beaucoup de solutions, autres que le chargeur MagSafe de la firme à la pomme, sont d’ailleurs disponibles. Dans cette section, nous allons nous concentrer sur les stations de charge. Elles sont en effet parfaites pour recharger plusieurs appareils Apple en même temps, plus précisément le trio Apple Watch, AirPods et iPhone.

Pour la vie de tous les jours, à placer sur un bureau ou une table de chevet, XtremeMac propose la X-MAG Pro. Elle offre un aimant MagSafe pour charger son iPhone 12, 13 ou 14, un second pour l’Apple Watch et un troisième emplacement pour charger sans fil des écouteurs AirPods. Ce produit est disponible en ce moment au prix de 129,74 sur Amazon.

Une seconde solution, toute récente, est un incontournable : le Cube 3-en-1 Anker avec MagSafe. Vendue en exclusivité sur le site d’Apple à 159,95 euros, cette station de charge est la plus compacte (6 x 6 x 6,34 cm et un poids de 430 grammes) pour recharger iPhone, Apple Watch et AirPods.

Passons maintenant à un essentiel : les écouteurs. Il ne faut pas aller très loin chez Apple pour trouver le produit idéal. En effet, les AirPods sont une solution sûre pour profiter au mieux de la musique sur votre iPhone.

Pour les personnes adeptes des intra-auriculaires, les AirPods Pro 2 (299 euros) sont la meilleure solution. Dans le cas contraire, les AirPods 3 (209 avec boitier Lightning et 219 euros avec MagSafe) siéront parfaitement à vos oreilles. Les plus petits budgets peuvent aussi se tourner vers les AirPods de 2e génération (159 euros).

Récemment testés sur le site, les écouteurs Nothing Ear stick (1) sont aussi une valeur sûre. Ils profitent d’un design similaire aux AirPods traditionnels (non intra-auriculaires), un boitier original ainsi qu’un prix plus contenu de 219 euros.

En partenariat avec Nothing Ear (Stick) Wireless Intra-auriculaire

Produit disponible sur Nothing Ear (Stick) - écouteurs sans Fil, Design Ergonomique et Confortable, Ultra léger 4.4g, Pilote Dynamique personnalisé, Technologie Clear Voice, contrôles par gestes, Jusqu’à 29 d’écoute.

Voir l'offre 119,00 €

Nous ne pouvons ensuite pas nous empêcher de citer un autre produit allant de pair avec l’iPhone : les Apple Watch. Une nouvelle fois, plusieurs choix sont disponibles chez la firme à la pomme. Pour les petits budgets, l’Apple Watch SE 2022 est une très bonne solution. Elle allie puissance, suivi de l’activité physique avec capteur de fréquence cardiaque et détection des accidents de voiture pour un prix débutant à 299 euros.

Produit disponible sur Apple Watch SE (2ᵉ génération) (GPS, 44mm) Montre connectée - Boîtier en aluminium minuit , Bracelet Sport minuit - Regular. Suivi de la forme physique et du sommeil, détection des accidents

Voir l'offre 319,00 €

Nous vous recommandons ensuite l’Apple Watch Series 7 dans le cas où vous avez un peu plus de budgets. Elle échappe en effet à l’augmentation des prix introduite avec la Series 8, et n’a que deux fonctionnalités en moins : la détection des accidents de voiture et le capteur de température. Nous retrouvons ensuite un grand écran, et la mesure de la fréquence cardiaque, l’ECG ainsi que l’oxygénation du sang. Cette montre connectée débute à un prix de 439 euros en version 41 mm.

Produit disponible sur Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Montre connectée - Boîtier en Aluminium Bleu , Bracelet Sport Bleu Abysse - Regular. Suivi de l’activité Physique, résistance à l’Eau

Voir l'offre 408,27 €

Concernant les grands sportifs (et les gros budgets), il est impossible de passer à côté de la toute dernière montre de la gamme : l’Apple Watch Ultra. Ses avantages : un écran de 49 mm avec une luminosité de 2000 nits ; une autonomie de 36 heures ; une résistance aux températures très élevées et jusqu’à 30 mètres de profondeur ; ou encore un bouton supplémentaire pour lancer en un clic des activités physiques.

Produit disponible sur Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Vert - Small. Suivi de l’activité Physique, GPS Haute précision,autonomie Extra-Longue durée

Voir l'offre 919,78 €

Pour ceux qui perdent souvent leurs clés, sacs ou encore porte-monnaie, les AirTags sont parfaits. Ces petits trackers permettent de voir en tout temps où sont les produits auxquels ils sont rattachés. Et dans le cas où vous les perdez, ils afficheront leur localisation dans l’application Localiser et pourront même se mettre à sonner pour être retrouvés en un clin d’œil.

Les Airtags sont disponibles à l’unité au prix de 35,99 euros et 119,99 euros en lot de 4 sur Amazon.

Ses dernières lignes seront consacrées aux batteries externes pour iPhone. Là où Apple propose une solution à un prix astronomique (119 euros), plusieurs concurrents ont des produits compatibles MagSafe plus attractifs. Anker est l’une des marques les plus sérieuses à ce sujet, avec notamment la PowerCore Magnetic 5K (29,99 euros) et la version avec support (59,99 euros). Ces dernières permettent de recharger plus d’une fois les modèles standards, Plus, Pro et Pro Max, et deux fois les iPhone 11 mini et 12 mini.

