iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : les meilleurs accessoires à acheter !

Vous venez de faire l’acquisition d’un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max ? Il est temps de vous équiper en accessoires. Que ce soit une coque, une batterie externe, un bloc d’alimentation, une station de recharge, un porte-carte ou encore un support pour voiture, voici notre sélection des meilleurs accessoires à acheter pour votre nouveau smartphone Apple !

Notre top 10 des accessoires pour iPhone 14 Pro et Pro Max

Avant d’entrer dans le vif du sujet, avec plusieurs références de nos accessoires favoris, parlons rapidement des types d’accessoires pour iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Tout d’abord, une bonne protection est essentielle pour son nouvel iPhone. Il faut donc opter pour deux essentiels : une coque ainsi qu’un verre de protection pour l’écran.

La charge est ensuite un élément très important. Outre un bloc d’alimentation standard couplé à un câble USB-C vers Lightning, la technologie MagSafe, les docks de charge ou encore la batterie externe sont des incontournables. Divers supports sont aussi à acheter pour soutenir l’iPhone, notamment sur le tableau de bord d’une voiture.

Les meilleures coques pour iPhone 14 Pro et Pro Max

Pour commencer, parlons coques. Beaucoup de solutions sont proposées sur internet : en silicone, en cuir, transparente, MagSafe… Il est très souvent difficile de faire un choix. Afin de vous éviter à fouiller Amazon et autres plateformes en ligne, nous vous recommandons d’accéder à notre top 10 de coques pour iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Des verres de protection pour l’écran

Il est maintenant nécessaire de protéger l’écran des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. La solution en verre trempée que nous préférons est celle de Spigen. En effet, l’entreprise propose une pose simple grâce à un outil venant entourer le smartphone. Ainsi, la protection est parfaitement centrée sur votre smartphone. Avec deux verres trempés, le kit est proposé à 16,99 euros.

Pour les plus petits budgets, JETech propose trois verres de protection pour la modique somme de 8,99 euros hors promotions.

Le bloc d’alimentation

Pour toute charge d’un smartphone (hors batterie externe), un bloc d’alimentation est nécessaire. Même si Apple propose des chargeurs sobres et compacts, d’autres marques font mieux, notamment Anker. Deux références de la marque sont d’ailleurs idéales, notamment grâce à un format encore plus passe-partout et une puissance de charge plus élevée que celle de la firme à la pomme :

Anker 511 (30 W) : un design ultracompact de 3,6 x 2,9 x 7,3 cm coloré (noir, blanc, bleu ciel et violet) avec un port USB-C ;

Anker 711 (30 W) : un design sensiblement similaire, mais un petit peu plus compact 3,15 x 3,04 x 6,7 cm et avec deux coloris (blanc et noir).

Anker 511 en blanc à gauche et Anker 711 en noir à droite

Du côté de chez UGREEN on trouve deux références un peu moins compactes, mais plus polyvalentes. En effet, la marque propose deux blocs aussi équipés de la technologie GaN : une avec une puissance de 45 W et deux ports USB-C ; un second montant à 60 W, et disposant de deux ports USB-C et un USB-A.

Chacun d’entre eux peut ainsi recharger un iPhone, mais également un deuxième ou troisième appareil en même temps, tel qu’une Apple Watch, un iPad ou même un Mac avec la version 65W. Ce sont en soi de bonnes solutions lorsqu’on est en déplacement ou qu’on souhaite avoir un bloc de recharge pour alimenter tous ses appareils en énergie !

Les traditionnels câbles Lightning

Alors que l’USB-C devrait arriver sur les iPhone 15 l’année prochaine, le Lightning est toujours de la partie sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Outre le câble officiel d’Apple, d’autres solutions existent comme par exemple Amazon Basics. Il s’agit d’un câble vraiment abordable disponible en différentes configurations, comme la longueur (30 cm, 90 cm ou 180 cm). Mais aussi la couleur avec pour choix un extérieur lisse (comme les câbles Apple) en rouge, blanc et noir ; ou recouvert d’un tissu nylon tressé en gris clair, gris foncé ou rose. Ils varient entre 9 € et 14 € et sont une très bonne option pour s’équiper.

Une autre solution plus respectueuse de la planète existe aussi. Anker propose depuis peu des câbles USB-C vers Lightning biosourcés. Ces derniers sont composés à 40% de plastiques d’origine végétale (essentiellement toute la partie extérieure du câble). C’est une première étape, non des moindres, qui mérite d’être saluée. Ils sont aussi prévus pour durer plus longtemps avec une résistance à 20 000 pliages. À noter, ils sont commercialisés dans un emballage composé à 99 % de papier et de carton. Bien sûr certifiés par Apple pour une charge 30W, ils sont déclinés en différents coloris (noir, blanc, vert et bleu ciel) et longueurs (90 cm ou 180 cm) à respectivement 19,99 € et 24,99 €.

Le chargeur MagSafe pour iPhone 14 Pro

Outre le Lightning, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont l’avantage de profiter de la technologie MagSafe. Grâce à cette dernière, Apple facilite la charge sans fil en aimantant directement le chargeur magnétique au dos des smartphones. D’ailleurs, la puissance de la charge rapide est plus élevée que la charge Qi classique : 15 W, contre 7,5 W.

Pour ceux qui ont en plus une Apple Watch, et une centaine d’euros en plus, le chargeur double MagSafe d’Apple est une bonne solution afin de charger les deux appareils.

La station de charge ultime

En général, les possesseurs d’iPhone ont d’autres accessoires de la marque à la pomme, généralement des écouteurs sans fil AirPods ou une montre connectée Apple Watch. Cependant, cela nécessite d’avoir plus de câbles (parfois différents) afin de recharger tout ce petit beau monde. Notre solution favorite pour tout recharger est la suivante : la station de recharge Belkin BoostCharge PRO.

Cette dernière prend la forme d’un socle circulaire, comprenant une zone de charge à induction (idéale pour les AirPods), ainsi qu’un pied proposant deux chargeurs différents : un MagSafe (15 W) et un pour Apple Watch (charge rapide de l’Apple Watch Series 7 et modèles suivants).

La station de recharge BoostCharge PRO est proposée en deux coloris (noir et blanc) au prix de 149,99 euros.

Ce qu’aurait dû être AirPower d’Apple

En 2017, lors de la présentation de l’iPhone X, Apple avait révélé un chargeur sans fil révolutionnaire, ou toute la surface pouvait recharger les appareils. Ainsi, pas besoin de positionner l’iPhone au bon endroit ou encore son Apple Watch ou écouteurs. Le chargeur aurait dû être équipé de 16 ou 22 bobines pour répondre à ce souci de placement. Mais pourquoi je vous parle de ça ? C’est simple, l’innovation existe désormais, mais est signée ZENS. En effet, ils proposent depuis peu un chargeur sans fil à liberté de placement total et à 16 bobines de recharge ! Ce qu’Apple n’a pas pu faire, ils l’ont fait.

Cette station de recharge peut charger deux appareils en sans-fil rapide à 15W simultanément. Et également, un troisième appareil via un port USB et pourquoi pas un adaptateur Apple Watch vendu séparément. Une vraie base de recharge. Gros coup de cœur de cette solution, le design. Un plateau en verre recouvre les bobines pour les voir en action, le tout dans un magnifique boitier en aluminium ! Un produit réussi qui se paye, il faudra débourser 199€.

Des batteries externes pour garder son iPhone 14 Pro connecté

La hantise de beaucoup de personnes est le fait de ne plus avoir de batterie avant de rentrer chez soi ou de trouver une prise pour recharger. La batterie externe est la solution idéale pour échapper à cette inquiétude. Avec la technologie MagSafe, nous vous recommandons deux solutions de chez Anker :

La PowerCore Magnetic 5K – 45,99 euros : une batterie de 5 000 mAh disponible en cinq coloris (bleu, noir, violet, blanc et vert) permettant de gagner environ 100 % d’une charge sur iPhone 14 Pro et 75 % sur le modèle Pro Max.

La MagGo 633 – 79,99 euros ou 109,99 euros avec dock (en bleu, blanc et noir) : avec ce modèle, nous passons à une capacité de 10 000 mAh.

La version la plus intéressante est avec dock de charge. Elle permet en effet de mettre la batterie sur une station et charger son iPhone, puis de partir directement avec la batterie quand vous partez de chez vous.

En plus de cela, le socle du dock dispose d’une surface à induction pour charger des AirPods ou un autre smartphone ; et un bloc d’alimentation + câble de charge sont inclus.

Un support MagSafe pour voiture

Grâce à la technologie MagSafe, de nombreux accessoires peuvent être aimantés à l’arrière des iPhone 14 Pro. Pour les conducteurs, sachez que de nombreux supports de smartphone embarquent la technologie. Dans l’équipe, nous avons fait l’acquisition de la solution d’ESR, disponible à 24,99 euros. Se fixant à une grille d’aération ou sur le tableau de bord, cette solution est parfaite pour avoir son smartphone à portée de regard.

À noter, une version avec la charge sans fil est aussi proposée par ESR, faisant monter le prix à 34,99 euros.

Le porte-carte aimanté MagSafe

Pour finir, parlons d’un autre accessoire MagSafe : le porte-carte. En effet, Apple propose sa propre solution aimantée en cuir en plusieurs coloris : Encre Violette, Cerise Noire (bordeaux), Glycine (violet clair), Minuit (noir), Ocre, Terre de Sienne (marron), Orange et Vert Séquoia. Le montant fait cependant un peu mal au porte-monnaie : 69 euros.

Des porte-cartes MagSafe plus abordables existent cependant. Nous pouvons notamment vous recommander la solution de Spigen proposée en noir et marron au prix de 27,99 euros.