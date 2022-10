Philips annonce Evnia, une nouvelle gamme de moniteurs et d’accessoires gaming

En annonçant Evnia, Philips compte s’attaquer un secteur précis : le gaming. Avec cette nouvelle gamme, la firme néerlandaise vient en effet proposer des produits à destinations des joueurs. Nous retrouvons ainsi quatre moniteurs, deux casques, deux claviers, deux souris et deux tapis de souris.

Pour commencer, parlons de cette nouvelle gamme de façon globale. Signifiant « Bon esprit » et « Approche intelligente », le mot est généralement utilisé pour « montrer l’intérêt à soutenir et protéger quelqu’un ou quelque chose », explique Philips. La marque parle aussi d’inclusivité avec un design loin des stéréotypes du gaming, avec des produits apportant « fraîcheur, haute qualité et élégance ».

Elle souhaite aussi faire des produits Evnia « de véritables éléments de mobilier », venant répondre aux besoins des joueurs les plus occasionnels et les plus exigeants. Cela passe notamment par la forme des produits, mais aussi la présence de la technologie d’éclairage Ambiglow.

Parlons maintenant des premiers produits de cette nouvelle gamme annoncés par Philips :

Evnia 34M2C7600MV (2 069 euros) : écran mini-LED de 34 pouces (format 21:9) avec une définition UltraWide Quad HD de 3 440 x 1 440 pixels ; un taux de rafraichissement de 165 Hz ; une certification DisplayHDR ; et un éclairage Ambiglow.

Evnia 42M2N8900 (1 929 euros) : écran OLED.

Evnia 34M2C8600 (1 849 euros) : écran incurvé QD-OLED.

Evnia 27M2C5500W (759 euros) : écran VA incurvée de 27 pouces.

Les claviers SPK8508 et SPK8708.

Les souris SPK9508 et SPK9708.

SPK9508 et SPK9708. Les casques TAG5208 et TAG7208.

Le tapis de souris SPL7508.

Au niveau des disponibilités, Philips annonce l’arrivée des écrans à partir de la mi-janvier 2023 et les autres accessoires dès le mois de juin 2023.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Philips lance la WelcomEye View, première caméra de surveillance motorisée de la marque !