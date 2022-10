BLUETTI EP600 : l’allier idéal pour stocker de l’énergie solaire et alimenter votre logement

Avec l’hiver qui approche, la consommation d’électricité ne va cesser de croitre. Des mesures sont ainsi prises par le gouvernement français afin de limiter la charge sur le réseau et d’éviter de possibles coupures de courant. En plus de cela, les prix de l’énergie vont augmenter en 2023 avec une hausse maximale de 15 % pour les ménages. Face à cette situation, une solution existe pour sécuriser son alimentation en électricité de façon plus intelligente, plus écologique et plus abordable : les systèmes de stockage d’énergie. Dans cet article, nous vous présentons la BLUETTI EP600.

Le système de stockage d’énergie BLUETTI EP600

Commençons les présentations, le BLUETTI EP600 est ce qu’on appelle un système de stockage d’énergie (ESS) modulaire. Cette solution est définie par la marque comme une solution permettant à chaque ménage d’« atténuer les pénuries d’énergie ». En cas de pannes de courant, une transition automatique se fera afin de fournir une alimentation de secours aux produits branchés.

Dans les détails, ce produit dispose d’un onduleur bidirectionnel de 6 000 A en entrée et en sortie CA, permettant de proposer une alimentation 230/400 V pour tous les appareils électroménagers. À noter, ce modèle est livré avec un onduleur hybride, permettant ainsi d’y brancher des panneaux solaires. La batterie B500 couplée au système BLUETTI EP600 peut ainsi être rechargée en énergie via des panneaux solaires ou une prise de courant.

Concernant la B500, elle embarque des cellules de batterie LFP de 4 960 kWh, ayant une durée de vie de 10 ans. À noter, le BLUETTI EP600 peut prendre en charge jusqu’à 16 packs de batterie B500, offrant ainsi un stockage maximum de 79,3 kWh d’énergie. Parmi les autres détails à prendre en compte, nous pouvons citer que le bloc-batterie B500 dispose d’un système d’auto-chauffage, lui permettant de fonctionner même en temps froid ; d’un boitier en aluminium robuste certifié IP65 ; d’une nuisance sonore de 50 dB maximum.

Des économies d’électricité tout au long de l’année

Avec le BLUETTI EP600, il est simple de faire des économies tout au long de la journée. En effet, le système capte et convertit automatiquement la lumière du soleil en énergie prête à l’emploi dès le lever du soleil. L’entreprise recommande ainsi d’utiliser l’énergie solaire et le réseau quand les prix sont bas. Concernant l’excédent, il peut être ensuite stocké pour une utilisation ultérieure ou vendu afin de recevoir des commissions de compagnies d’électricité.

BLUETTI explique que son système de stockage d’énergie accepte jusqu’à 6000 W d’entrée solaire, permettant ainsi une charge complète du EP600 + 2*B500 en seulement 2,2 heures. Nous apprenons d’ailleurs que l’EP600 peut remplacer le réseau traditionnel pendant les heures de pointes, soit entre 16 et 21 heures, permettant ainsi de s’alimenter en électricité à moindre coût.

Disponible dès le 1er novembre 10 heures, l’EP600 est commercialisé avec deux batteries B500 au prix de 8 999 euros et 3 000 euros supplémentaires par B500. Ces tarifs anticipés seront disponibles jusqu’au 31 décembre 2022. Les expéditions sont prévues à partir de fin novembre. BLUETTI annonce l’arrivée d’un plan de versement comprenant un acompte de 1 000 euros et une allocation de 500 euros disponibles pour les commandes effectuées avant le 1er janvier 2023. Pour finir, une garantie de 10 ans et un service d’installation sont aussi proposés.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Test – BLUETTI AC50S : batterie de 500W et chargeur solaire !