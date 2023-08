Test – BLUETTI EB70 et PV120 : le combo batterie et panneau solaire parfait pour les roads trips

BLUETTI, un des leaders de l’énergie portable, propose principalement des batteries et des panneaux solaires pour tous les budgets et tous les besoins. Aujourd’hui, nous testons la batterie EB70, située dans le milieu de la gamme de la marque chinoise, accompagné d’un panneau solaire nomade PV120. Au cours d’un road-trip de deux semaines, nous avons exploité pleinement ce combo parfait pour les adeptes de vacances en tente, camping-car et autres vans.

La batterie BLUETTI EB70 et son panneau solaire PV120 pourraient-ils répondre à vos besoins ? Réponse dans ce test.

Qui est BLUETTI ?

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes sont séduites par les produits proposés par BLUETTI, que ce soit pour alimenter occasionnellement un appareil dans leur jardin, disposer d’une source d’énergie lors de déplacements tels en camping ou sur un bateau, ou simplement pour stocker de l’énergie en prévision d’éventuelles coupures de courant du réseau principal.

Fondée en 2015 et propulsée par une campagne de crowdfunding, BLUETTI est une entreprise chinoise spécialisée dans l’énergie portable et autonome. L’entreprise développe entièrement tout son matériel, de la carte mère aux contrôleurs, des coques en passant par les onduleurs : un très bon point qui est un gage de fiabilité et de longévité. Les produits sont garantis deux ans, cette durée pouvant être doublée grâce à une extension de garantie.

Présentation de la batterie BLUETTI EB70

La station électrique EB70 est livrée avec de nombreux câbles afin de pouvoir recharger la batterie avec des panneaux solaires (connecteurs universels), avec une prise allume-cigare et enfin avec une prise secteur. Pour cette dernière, on notera l’imposant bloc transformateur : logique, car le courant alternatif doit être redressé et converti en courant continu. Dans la boite, on retrouve aussi une notice d’information en anglais et en chinois.

La station d’énergie portable BLUETTI EB70 se présente sous la forme d’un bloc rectangulaire de 9,7 kg aux angles arrondis. La EB70 mesure 320 x 216 x 221 mm. Le châssis est intégralement en plastique polycarbonate, mais celui-ci est robuste et de bonne qualité. Le tout est surplombé d’une poignée permettant de transporter la batterie, bien qu’elle soit davantage vouée à rester la plupart du temps au même endroit dans un véhicule ou une tente, à cause de son poids.

LiFePo4 : une nouvelle génération de cellules

À l’intérieur, on retrouve une batterie LiFePO4 de 716 Wh, surveillée en temps réel par un système BMS (Battery Management System) similaire à celui utilisé dans les voitures électriques pour améliorer son autonomie et prévenir tout risque de surchauffe. La puissance maximale est de 1000W et peut monter à 1400W en crête. Si vous branchez un ou plusieurs appareils réclamant plus de puissance, le BMS se chargera de couper la batterie pour éviter tout dommage.

La technologie de batterie LiFePO4, ou lithium fer phosphate, est une avancée significative dans le domaine des batteries rechargeables. Elle est de plus en plus utilisée dans diverses applications en raison de ses nombreux avantages. Par rapport aux batteries lithium-ion, une batterie LiFePO4 offre jusqu’à quatre fois plus de cycles de charge/décharge avant que la capacité de la batterie ne commence à diminuer significativement. Ici, BLUETTI annonce 2700 cycles de charge/décharge avant la perte de 10 % de la capacité totale.

Bien plus qu’une batterie, une véritable station électrique

Certes, la BLUETTI EB70 comporte une batterie, mais elle va beaucoup plus loin. En effet, grâce à ses transformateurs et onduleurs intégrés, c’est une véritable petite centrale électrique. Capable de fournir du courant continu et alternatif, elle propose pas moins de 10 sorties :

2 prises 230V courant alternatif 1000W

2 prises USB-C Power Delivery 100W

2 prises USB-A 15W

2 prises DC5521 120W

1 prise allume-cigare 120W

1 emplacement de recharge sans fil 15W

Une lampe LED assez puissante est aussi intégrée au châssis. À l’avant de l’appareil, du côté gauche de l’écran, vous trouverez une simple entrée d’alimentation limitée à 200 W, où vous pouvez brancher l’adaptateur de charge fourni.

Enfin, un écran LCD lumineux vous informera de l’état actuel de la batterie. On retrouve précisément la puissance d’entrée et de sortie de la batterie, au Watt près.

Cet écran affiche aussi le taux de charge de la batterie, mais seulement par paliers de 20 % : c’est vraiment dommage, car on ne sait jamais vraiment l’énergie qu’il reste dans la batterie. Pourtant, avec l’électronique intégrée et le BMS, il n’y a aucune barrière technique pour connaitre et afficher le pourcentage exact de la batterie.

Un menu réglages, en appuyant quelques secondes sur les boutons AC et DC simultanément, permet de choisir la fréquence entre 50 Hz et 60 Hz pour le courant alternatif.

Le panneau solaire BLUETTI PV120

L’entreprise BLUETTI propose toute une gamme de panneaux solaires, allant d’une puissance de 120W à 400W. Ici, comme son nom l’indique, nous testons la version de 120W, la moins puissante donc, mais aussi la moins chère et la moins encombrante.

Le panneau solaire pèse 5,7 kg et est facile à transporter grâce au système de rangement et à la poignée intégrée. L’ensemble se déplie en 4 parties rigides de 53,3 × 47 cm.

L’inclinaison du module photovoltaïque est importante afin de récupérer au maximum les rayons du soleil. Le PV120 est équipé de 3 béquilles pour incliner les panneaux de 15 à 55°.

Au maximum, son taux de conversion est de 23,4%. Les câbles sont astucieusement rangés dans une poche zippée au dos du panneau. BLUETTI utilise des connecteurs MC4 standard, une norme universelle pour les panneaux solaires. Un très bon point.

Lors de nos tests, lors de journées d’été bien ensoleillées, le panneau produit sans problème ses 120W, en les dépassant parfois. Cependant, dès que la surface chauffe, le rendement diminue : comptez plutôt une moyenne de 110 W en plein soleil.

Dès qu’un nuage passe, la puissance s’effondre et le panneau voit sa production divisée par deux voir par quatre. Ce n’est pas spécifique au PV120, mais c’est bon à savoir.

À l’utilisation

La prise en main et l’utilisation de l’EB70 est des plus simples. Nous avons pu la tester pendant deux semaines lors d’un road-trip en Allemagne. Nos besoins en électricité n’étaient pas énormes, mais cette batterie nous a été fort utile. Outre les classiques téléphones, tablettes et batteries de drones, le fait de pouvoir utiliser un ventilateur, des appareils de cuisine ou encore un diffuseur anti-moustique est très appréciable.

Au final, il n’a pas été nécessaire de s’arrêter dans un camping ou une aire de camping-car pour se brancher. La recharge via le port allume-cigare de la voiture (100W max) suffit. Si l’EB70 est vide, il faudra compter environ sept heures pour la recharger entièrement. En ce qui concerne les panneaux solaires, indispensables si vous ne pouvez pas beaucoup recharger en roulant, ils permettent de recharger à peu près à la même vitesse la centrale électrique.

Sur secteur, les 200 W sont atteints et il faudra compter 3h30 pour recharger un EB70 vide. À noter, les ventilateurs du transformateur et de l’EB70 sont assez bruyants.

La multitude de port permet de recharger l’intégralité de ses appareils électroniques après la journée. Pas besoin de faire de roulement, avec les 4 ports USB et les deux prises 230V. Quant à la lampe intégrée, elle s’avère fort utile dès que le soleil se couche. De plus, elle ne consomme que 2W à pleine puissance.

Conclusion : faut-il acheter ce combo BLUETTI EB70 + PV120 ?

L’EB70 et le PV120 remplissent parfaitement leurs fonctions. L’utilisation et la mise en place sont très intuitives, la qualité est au rendez-vous. Parfaite pour le camping ou sur les roads trips, la BLUETTI EB70 est un réel bon choix si l’on a de nombreux appareils à recharger et à utiliser. Elle sera idéale dans un camping-car, un fourgon ou dans une tente.

La connectique est complète, notamment avec les deux ports USB-C PD de 100 W. La vitesse de recharge est correcte. Les panneaux solaires sont bien protégés, simples à utiliser et à transporter.

Si vous recherchez une solution pour stocker de l’énergie en déplacement, nous ne pouvons que vous conseiller le combo EB70 et PV120 de BLUETTI, que vous pouvez retrouver sous la barre des 1000 € sur le site de la marque ou sur Amazon.

Données de comparaison :

Prix par Watt : 716 Wh pour 685 € (sans panneaux solaire) = 0,96 €/Wh

Watt par kg : 716 Wh pour 9,7 kg = 73,81 Wh/kg