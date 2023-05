BLUETTI PV420 : Nouveau panneau solaire, une avancée majeure pour l’énergie renouvelable

BLUETTI, le célèbre fabricant de générateurs solaires, fait une fois de plus sensation en commercialisant son nouveau panneau solaire PV420 sur les marchés européen et britannique. Cette nouveauté représente une grande avancée dans le domaine de l’énergie solaire, rendant l’accès à l’énergie renouvelable encore plus aisé.

Un panneau solaire, allié à une station d’énergie, compose un système solaire fournissant une énergie verte. Au cours de la journée, essentiellement le matin et l’après-midi, les panneaux solaires absorbent la lumière du soleil. Puis, le générateur solaire convertit le courant continu (CC) des panneaux en courant alternatif (CA), qui peut être injecté dans le réseau électrique ou servir à alimenter directement les appareils énergivores.

L’absorption solaire optimisée par le PV420

Le PV420 est à ce jour le panneau solaire le plus puissant conçu par BLUETTI. Il délivre une puissance solaire impressionnante pouvant atteindre 400 W et un taux de conversion maximal de 23,4 %. De fait, le temps de recharge des stations d’énergie est réduit. Avec environ 2 kWh d’énergie solaire recueillie en 6 heures d’ensoleillement optimal, le PV420 offre largement de quoi alimenter les appareils essentiels pendant des heures.

BLUETTI équipe son PV420 de cellules solaires monocristallines et d’ETFE multicouche, assurant une transmission de la lumière optimale, un rendement de conversion accru et une durée de vie prolongée. La surface revêtue d’ETFE est conforme à la norme IP65, ce qui lui permet de résister aux éclaboussures, rayures et à la poussière. Le PV420 est donc parfaitement adapté aux conditions météorologiques extrêmes.

Des performances hors du commun

De nombreux facteurs, tels que les conditions météorologiques, l’ombrage, l’orientation des panneaux, la température et l’emplacement, peuvent affecter la production d’énergie solaire des panneaux photovoltaïques. Le PV420 est doté d’une béquille facile à installer, qui permet d’optimiser l’orientation pour profiter au maximum de l’ensoleillement. Vous n’êtes plus contraints de dépendre exclusivement du réseau électrique pour recharger votre station d’énergie, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Le PV420, grâce à sa conception pliable, optimise l’espace dans votre van ou votre local de stockage. Une poignée pratique a été pensée pour faciliter son transport, où que vous soyez. Le PV420 s’associe parfaitement avec les stations d’énergie BLUETTI, notamment l’AC200P, AC200MAX, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500 et EP500Pro. Il est également compatible avec d’autres stations d’énergie pourvues de connecteurs MC4 et ayant une tension de sortie similaire à celle du PV420.

Le PV420 de BLUETTI est disponible en Europe et au Royaume-Uni depuis mars 2023, au prix de 999 €. Ne manquez pas cette opportunité d’exploiter l’énergie solaire de manière optimale avec BLUETTI.