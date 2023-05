Apple : voici le programme de la WWDC 2023, et l’heure de la keynote du 5 juin !

Apple s’apprête à tenir son évènement annuel à destination des développeurs : la WWDC 2023. Nous venons d’ailleurs d’apprendre le programme de cet évènement, et plus précisément l’heure de début la keynote. Prenant place le 5 juin à 19 heures, cette dernière viendra présenter les nouvelles mises à jour majeures pour iPhone, iPad, Mac ou encore Apple Watch ; mais aussi le premier casque de réalité mixte de la firme à la pomme, et son système d’exploitation. Nous devrions aussi voir arriver le tant attendu MacBook Air 15 pouces.

Dans un récent communiqué, Apple est venu détailler le programme de la WWDC 2023, se déroulant du 5 au 9 juin. Cela « comprend notamment les dates et heures de la keynote et de la présentation Platforms State of the Union, et a fourni aux développeurs de plus amples informations sur le contenu qui leur sera proposé », explique la firme américaine.

Pour commencer, nous apprenons que la keynote de lancement prendra place le 5 juin à partir de 19 heures (heure française). Apple souligne que cette dernière débutera avec « la présentation des mises à jour enthousiasmantes qui arriveront sur toutes les plateformes Apple dans le courant de l’année ». Cependant, nous savons très bien que des surprises sont prévues, comme le MacBook Air 15 pouces et un premier casque de réalité mixte (et son système d’exploitation bien évidemment).

Dès 22 h 30, le Platforms State of the Union prendra place, permettant aux développeurs de découvrir « comment perfectionner leurs apps en plongeant au cœur des nouveaux outils, des nouvelles technologies, et des évolutions des différentes plateformes Apple ».

À 3 h 30 du matin, les Apple Design Awards de la WWDC 2023 auront lieu, visant à récompenser les meilleures applications de l’année. La firme de Cupertino ajoute que cet évènement permet de célébrer « la créativité, le savoir-faire et les prouesses techniques de la communauté de développeurs d’Apple ».

Les développeurs auront aussi accès à plus de 175 séances vidéo détaillées pour découvrir « les toutes dernières ressources et technologies pour créer la prochaine génération d’apps et de jeux » ; mais aussi des ateliers individuels en ligne avec des experts afin de leur permettre de poser toutes leurs questions.

Pour finir, nous apprenons que « les ingénieurs et designers d’Apple proposeront tout au long de la semaine des activités en ligne via Slack pour permettre aux développeurs de mener des discussions techniques, d’obtenir des réponses à leurs questions et d’échanger entre eux ».

