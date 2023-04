WWDC 2023 : voici les nouveautés Apple prévues !

La WWDC 2023 approche à grands pas. Prévue pour juin 2023, la conférence de lancement promet de très belles annonces, que ce soit au niveau logiciel ou matériel. Dans un récent rapport, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg a partagé ses prédictions pour l’évènement (iOS 17, MacBook Air 15 pouces, casque Reality Pro, xrOS, Mac Pro…).

Le 5 juin 2023, Apple tiendra sa conférence de lancement pour la WWDC 2023. Pour l’occasion, l’évènement à destination des développeurs lèvera le voile sur les nouvelles mises à jour majeures et de nouveaux produits.

Dans sa dernière newsletter Power On, Marc Gurman est venu prédire les nouveautés qui y seront présentées.

En version rapide, le journaliste de chez Bloomberg prédit l’arrivée du casque de réalité mixte Reality Pro, et son système d’exploitation xrOS (avec son kit de développement) ; de nouveaux Mac ; iOS 17 ; iPadOS 17 ; macOS 14 ; et watchOS 10.

Quoi de neuf pour iOS 17 et iPadOS 17 ?

Pour la version plus complète, nous apprenons qu’iOS et iPadOS n’offriront pas de nouveautés majeures pour les iPhone et iPad. Mark Gurman rappelle simplement que ces mises à jour offriront des nouveautés très attendues par les utilisateurs.

Un changement majeur serait tout de même de la partie pour iOS 17 à cause de la législation européenne : l’ouverture à des magasins d’applications alternatifs, cassant ainsi le monopole de l’App Store.

De son côté, iPadOS 17 « jettera les bases logicielles » pour les iPad Pro avec écran OLED attendus pour 2024.

Du côté de macOS et tvOS, l’informateur ne s’attend aussi pas à des modifications majeures. Comme prédit il y a quelque semaine, watchOS 10 devrait être une mise à jour majeure pour les Apple Watch.

Le casque de réalité mixte Reality Pro, star de la WWDC 2023

Pour le casque de réalité mixte, alias le supposé Reality Pro, le journaliste mentionne que le produit deviendra « plus clair pour les développeurs – en termes d’utilisation » ; mais aussi qu’« une grande partie » de la semaine de WWDC 2023 « présentera l’App Store intégré au casque et les outils qui l’accompagnent ».

Concernant la commercialisation de ce tout nouveau produit, elle serait toujours plusieurs mois après l’annonce, comme le présageaient de précédents rapports. Face à de récents problèmes de production, Mark Gurman estime qu’Apple serait « heureux » de réussir à commercialiser son casque de réalité mixte à temps pour les fêtes de fin d’année.

Les nouveaux Mac et MacBook

Le rapport mentionne ensuite l’arrivée de nouveaux Mac sont en cours de préparation pour une sortie en 2023, voire début 2024 : un MacBook Air de 15 pouces ; des MacBook Air 13 pouces, MacBook Pro 13/14/16 pouces et iMac 24 pouces mis à jour avec de nouvelles puces ; ainsi qu’un Mac Pro sous puces Apple Silicon. Nous apprenons au passage que deux nouveaux modèles de Mac Studio seraient aussi au programme dans les années à venir.

À l’occasion de la WWDC 2023, il est très probable que nous voyions arriver deux ordinateurs Apple à la vue des rumeurs : le MacBook Air de 15 pouces et le tant attendu Mac Pro sous Apple Silicon. Mark Gurman souligne d’ailleurs que les produits annoncés durant l’évènement embarqueront des puces de la génération M2. Il faudra donc attendre encore un peu pour voir arriver les M3.