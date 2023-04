Huawei FreeBuds 5 : de nouveaux écouteurs au design original, et à la fiche technique solide

En cette semaine d’avril 2023, Huawei est revenu sur le marché des écouteurs sans fil avec un nouveau produit : les FreeBuds 5. Pour cette génération, la marque chinoise propose une paire au format open-fit au design très original, combiné à moult technologies.

Alors que le marché des smartphones abandonne de plus en plus Huawei, notamment sur le marché européen, le constructeur continue sa percée du côté des accessoires. Après les écouteurs Freebuds 5i, nous avons ainsi désormais droit aux FreeBuds 5.

Cette paire un peu plus haut de gamme s’acquitte tout d’abord d’un format open-fit, soit dénué d’embouts intra-auriculaires. Nous sommes ainsi face à des écouteurs plus agréables à porter, mais dénués de réduction de bruit passive. Cependant, cela n’a pas empêché Huawei d’offrir de la réduction de bruit active sur les FreeBuds 5. Cette dernière est possible grâce à la présence de trois microphones et l’algorithme de Deep Neural Network (DNN).

Pour la qualité audio, les écouteurs s’équipent d’un haut-parleur dynamique et la technologie Turbo Bass, pour offrir des basses descendant jusqu’à 16 Hz et une réponse de fréquence 50 % supérieure à la précédente génération. Nous retrouvons ensuite un égalisateur triple adaptatif afin d’optimiser la qualité sonore en temps réel (de 100 Hz à 2 000 Hz) ; la prise en charge des codecs L2HC et LDAC afin de profiter d’une qualité audio Hi-Fi (96 kHz/24 bits).

Parlons maintenant d’un élément clé de ces Huawei FreeBuds 5 : le design. Les écouteurs arborent en effet un design atypique, avec des tiges en forme de goutte d’eau. Huawei souligne d’ailleurs avoir effectué des « dizaines de milliers de simulations ergonomiques et des centaines d’optimisations » pour arriver à ce design, alliant confort et esthétisme.

Dernier point de la fiche technique : l’autonomie. Les écouteurs proposent 5 heures d’écoute sans la réduction de bruit active, contre 3,5 heures avec. Le boitier de recharge fait monter l’autonomie à 30 heures sans ANC, et 20 heures avec. La charge rapide offre 2 heures d’écoute aux écouteurs grâce à seulement 5 minutes de charge. Pour finir, l’application AI Life de Huawei permet de contrôler les paramètres des écouteurs Android, alors que les utilisateurs d’iPhone seront limités aux fonctions principales.

Les Huawei FreeBuds 5 seront disponibles dès ce lundi 17 avril 2023 au prix de 159,99 euros, et en trois coloris (blanc céramique, grive argenté et orange corail). À noter, une réduction de 10 % est proposée sur le site officiel du 17 au 27 avril grâce au code AHWFREEBUDS5.

