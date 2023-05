Test – Huawei FreeBuds 5 : des écouteurs innovants, mais à parfaire

Huawei continue de proposer de nombreuses nouveautés, notamment dans le milieu du smartphone. Cependant, la marque chinoise n’oublie pas le reste, comme l’audio, avec les nouveaux FreeBuds 5 que nous allons vous présenter aujourd’hui. Tour d’horizon de ces écouteurs sans fils, avec une particularité très visible : un design osé qui sort de l’ordinaire.

Unboxing et design

Commençons rapidement par le contenu de la boîte. Dès le début, nous retrouvons la boîte, permettant entre autres la recharge des écouteurs. Ensuite, c’est un câble USB-C de présent, accompagné de deux embouts d’écouteurs. Ces derniers permettent une adaptation optimale à différentes oreilles.

Venons-en maintenant au design, vraie différence de ces FreeBuds 5. Ils offrent un design se rapprochant d’une goutte d’eau avec un rendu plutôt réussi. Même si, aux premiers abords, ils peuvent paraître étranges. Au-delà de leur design, les ingénieurs ont bien travaillé sur la praticité de ces écouteurs. En effet, nous retrouvons une zone tactile située sur toute la tige de chacun des écouteurs. Il sera possible d’interagir de trois manières différentes : le double tap, le long toucher ainsi que le glissement (pour augmenter ou réduire le son).

Performances

S’il y a bien une chose qui m’a agréablement surpris lors de ce test, c’est la rapidité de connexion au téléphone. En effet, dès l’ouverture du boîtier, la connexion est quasiment immédiate, avec l’apparition d’une popup offrant une vue rapide sur la batterie restante de chaque élément. À noter que j’utilise également un téléphone Huawei. Parlons d’ailleurs rapidement de l’autonomie. Le boîtier dispose d’une batterie intégrée de 505 mAh tandis que les écouteurs seulement 42 mAh chacun. Dans les faits, j’ai pu relever une autonomie d’environ 2h45-3h pour les écouteurs, avec la réduction de bruit active. Pour les recharger dans le boîtier, il a fallu attendre approximativement 25 minutes avec une perte de 13 %. Ce qui nous offre donc une autonomie totale d’une vingtaine d’heures, avec la réduction de bruit activée.

Côté qualité d’écoute, ces FreeBuds 5 font sensation. En effet, la qualité sonore est très bonne. Là où j’ai été assez surpris, c’est la qualité des basses. Pour le reste, on est sûr du très bon, même si au global certains points noirs sont à relever. Notamment la réduction de bruit active qui, malheureusement, n’apporte que très peu. En effet, en environnement extérieur comme intérieur, le son n’est que très peu réduit. De plus, j’ai eu un peu de mal à conserver les écouteurs dans la longueur. Non pas par manque de confort (pour le coup, ils sont très confortables), mais par souci de maintien dans mes oreilles. Cela reste bien entendu un ressenti personnel.

Bien entendu, il vous sera possible d’utiliser vos FreeBuds 5 pour passer des appels, grâce au micro intégré. Et il faut dire que cette fonctionnalité marche plutôt bien. En effet, j’ai pu passer quelques appels et les avis étaient unanimes, la qualité du micro était vraiment bonne.

Conclusion

La conclusion est assez mitigée selon moi. En effet, malgré de grosses qualités, certains points font baisser la note générale. La qualité sonore est sûrement l’élément le plus important, et ce dernier est plus que réussi. Là où le bât blesse, c’est sur la réduction de bruit active qui est à parfaire, ainsi qu’au maintien dans les oreilles. Pour le design, ce sera bien entendu au gout de chacun, pour ma part, j’apprécie la petite prise de risque faite par Huawei.

Parlons maintenant tarifs. Vous pourrez retrouver ces Huawei FreeBuds 5 à un tarif de 160 €, sur Amazon par exemple. Un tarif plutôt abordable quand on voit la concurrence, notamment chez Apple. Difficile pour moi cependant de faire une comparaison entre les deux, n’ayant pas d’AirPods sous la main.

