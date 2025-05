Le rétro, c’est plus qu’une mode : c’est un véritable art de vivre. Avec son Boombox Retro 80’s, la marque allemande Medion entend raviver la magie des années Walkman et cassettes à gogo. Mais derrière son look vintage et son prix à 299,90 euros, est-ce que ce boombox tient la route face aux exigences modernes ?

Une Boombox design qui nous plonge dans les années 80

Lorsqu’on sort pour la première fois la Boombox de sa boite, on retombe tout de suite 40 ans en arrière en ayant l’impression d’avoir déniché un trésor au fond d’un grenier familial. Le Medion Boombox mise à fond sur un design rétro authentique :

Dimensions généreuses ( 67 cm L x 27,1 cm l x 17,1 cm H ): il est plutôt massif, sans être disproportionné. Toutefois, le poids de 6,1 kg est assez conséquent et ne facilite pas le transport.

Châssis en plastique dur : l’ensemble du boîtier est fait d’un plastique épais et brillant, en gris métallisé, qui rappelle les boomboxes emblématiques de l’époque.

Grilles d’enceintes en métal perforé : à l’avant, les deux grandes grilles protègent les haut-parleurs.

Poignée large et solide : la poignée principale est imposante, repliable, avec une bonne prise en main. Elle est conçue pour être fonctionnelle, pas seulement décorative.

Commandes physiques : la Medion Boombox utilise des boutons mécaniques : interrupteurs à bascule, molettes pour le volume, touches pour le lecteur cassette façon « clac » bien sonore. Très satisfaisant pour les amateurs de sensations « old school ». Les touches pour le lecteur CD sont en plastique noir.

Affichage LED minimaliste : petit écran bleuté pour l’heure ou indiquer le mode de lecture.

Affichage linéaire de la radio: et aiguilles des enceintes : Les fréquences de la radio sont écrites sur réglette, une aiguille indique celle choisie. Deux cadrans avec des aiguilles pour indiquer le son des deux enceintes.

Des fonctionnalités qui allient vintage 80’s et modernité

Le Medion Boombox, sous son look vintage, présente plusieurs fonctions modernes accessible avec un bouton montant ou descendant.

1. Bluetooth 5.0

Cette fonction permet de connecter facilement un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. La connexion se fait facilement et la portée est stable jusqu’à environ 10 mètres.

2. Lecteur CD intégré

Le lecteur est compatible avec les CD audio classiques et peut aussi bien lire les CD-R que les CD-RW, ce qui est pratique pour ceux qui gravent encore leurs propres disques.

La fonction de lecture est standard : lecture, pause, avance rapide, retour rapide.

3. Lecteur de cassette

Véritable lecteur et enregistreur de cassettes audio .

. Permet d’écouter d’anciennes cassettes, ou d’enregistrer directement depuis la radio ou via un micro intégré si disponible.

Fonction auto-stop : à la fin de la cassette, la lecture s’arrête automatiquement pour éviter d’user la bande.

4. Radio FM/AM

Large bande de fréquences FM et AM pour capter la plupart des stations locales.

Tuning manuel avec l’aiguille coulissante sur la réglette.

Bonne réception grâce à une antenne télescopique extensible.

5. Port USB & Lecteur carte SD

Lecture directe de fichiers MP3 depuis une clé USB ou une carte SD.

Navigation simple : lecture aléatoire ou en ordre.

Compatible avec des supports jusqu’à 32 Go dans la plupart des cas.

6. Entrée auxiliaire (AUX IN)

Prise mini-jack 3,5 mm pour brancher n’importe quel appareil externe (MP3, smartphone sans Bluetooth, console portable, etc.).

Deux micros peuvent également être branchés simultanément. Leur son peut être gérer à part et un effet écho est disponible.

7. Double alimentation : secteur ou piles

Fonctionne sur prise secteur (câble fourni) pour une utilisation fixe.

Peut aussi fonctionner avec des piles D (gros formats) pour la transporter sans fil même si le poids est assez conséquent.

Performances audio et autonomie de la Boombox Rétro 80’s

Côté son, la Boombox Rétro 80 ne rivalise pas avec les enceintes modernes haut de gamme. Les deux haut-parleurs de 10 W délivrent un son clair et bien équilibré, avec des basses plus présentes que prévu. Le volume maximal permet d’animer une petite soirée ou un barbecue sans difficulté sans risquer d’embêter les voisins.

En revanche, les audiophiles noteront un léger manque de précision dans les aigus et une stéréo peu marquée. Mais pour un appareil dans cette gamme de prix, le rendu sonore est honnête, et surtout cohérent avec l’esthétique rétro revendiquée.

En ce qui concerne l’alimentation et l’autonomie, la Médion boombox peut fonctionner sur secteur ou avec 6 piles de type D (non incluses). En mode nomade, l’autonomie varie entre 8 et 10 heures, selon le volume et la source utilisée. Ce n’est pas exceptionnel, mais suffisant pour une journée à l’extérieur. Un bouton on/off permet de l’éteindre complètement.

Conclusion

Avec la Boombox Rétro 80, Medion signe un appareil résolument orienté vers les amateurs de vintage, sans pour autant sacrifier les besoins modernes. Le pari est réussi : l’enceinte évoque parfaitement l’esprit des années 80, tant par son design que par ses fonctions « old school » comme le lecteur de cassette et la radio analogique. C’est un appareil fonctionne bien que le poids soit assez conséquent.

Certes, elle ne rivalise pas avec les enceintes Bluetooth contemporaines de marques audiophiles en termes de finesse sonore ou de fonctionnalités avancées (pas de radio numérique, pas d’application mobile, pas de batterie rechargeable intégrée). Mais ce n’est clairement pas sa vocation. Avec un prix de 299,90 euros, le Boombox retro 80 s’adresse à un public nostalgique des années 80-90 qui cherchent une une enceinte complète, originale et accessible.

