Test – Kiwi Ears Astral : des écouteurs qui visent les étoiles

Avec les Astral, la marque chinoise Kiwi Ears continue de se faire un nom dans le monde des écouteurs audiophiles. Proposés autour de 299 €, ces écouteurs intra-auriculaires misent sur une conception hybride mêlant un haut-parleur dynamique pour les basses et six petits haut-parleurs supplémentaires pour les médiums et les aigus. Leur promesse ? Offrir un son équilibré, riche et immersif, adapté aussi bien à la musique qu’à une écoute plus attentive. Sur ce point, ils réussissent globalement leur pari.

Design soigné, confort à surveiller

Dès l’ouverture de la boîte, les Kiwi Ears Astral impressionnent. Le design est élégant, avec une coque en résine brillante et transparente, disponible en bleu ou jaune doré. L’aspect est premium, presque bijou. Chaque écouteur est parfaitement moulé pour s’adapter à l’oreille. Il faut le dire : la taille des coques est assez imposante, ce qui pourra gêner certaines personnes aux oreilles plus petites.

Le câble fourni est détachable, renforcé et modulable. Deux prises sont au choix : une classique (3,5 mm) et une plus haut de gamme (4,4 mm) utilisée sur certains baladeurs audiophiles. C’est un vrai plus pour ceux qui changent souvent de source. En revanche, les embouts fournis sont limités : uniquement du silicone en trois tailles. Sans mousse ou autre variante, cela aurait permis une meilleure adaptation au conduit auditif de chacun.

Un son vivant et bien équilibré

À l’écoute, les Astral dévoilent un son très agréable, à la fois détaillé et chaleureux. Les basses sont puissantes mais contrôlées, idéales pour de l’électro ou du hip-hop. Elles donnent de l’impact à la musique, sans envahir le reste du spectre.

Les voix, qu’elles soient masculines ou féminines, ressortent clairement, sans être étouffées par les instruments. Elles sont naturelles, bien mises en avant, et très plaisantes à écouter, que ce soit sur une chanson pop ou une pièce acoustique.

Les sons aigus sont brillants, précis, mais jamais agressifs, même à volume élevé. On peut entendre les petits détails d’un morceau – comme le souffle d’une cymbale ou la réverbération d’un piano – sans que cela ne devienne fatigant pour l’oreille. Le tout donne une scène sonore assez large. On a vraiment l’impression d’être plongé dans la musique, avec chaque instrument bien placé autour de nous.

Faciles à utiliser, où que vous soyez

Les Kiwi Ears Astral sont très simples à faire fonctionner. Pas besoin d’un amplificateur compliqué ou d’un matériel haut de gamme : ils marchent très bien avec un smartphone, un ordinateur ou un petit DAC portable. Sur un bon lecteur audio, ils révèlent encore plus de subtilités.

L’isolation passive – c’est-à-dire sans réduction active de bruit – est correcte. Ils bloquent assez bien les sons extérieurs pour une écoute dans le métro ou dans un open space. Cela fonctionne tant qu’on ajuste bien les embouts.

Comparés aux autres modèles

Dans cette gamme de prix, les Astral se mesurent à des modèles déjà bien installés comme les Moondrop Variations ou les Dunu SA6 Mk2. Là où certains privilégient les basses ou une signature sonore très analytique, les Astral réussissent à trouver un juste milieu. Ils offrent un bon équilibre entre plaisir d’écoute et précision. Leur petit plus : leur rendu musical reste vivant, sans tomber dans le son trop plat ou trop clinique.

Conclusion : des écouteurs haut de gamme à prix maîtrisé

Après plusieurs jours d’écoute sur tous types de musiques – de la pop au classique en passant par les bandes originales de jeux – on peut affirmer que les Kiwi Ears Astral tiennent leurs promesses. Ils offrent un son riche, précis et immersif, le tout dans une finition soignée et agréable à l’œil.

On aurait aimé un peu plus de variété dans les accessoires. Plusieurs types d’embouts ou un câble plus souple auraient été agréables. Un format légèrement plus compact améliorerait aussi le confort sur la durée. Mais à ce prix, ces écouteurs sont une excellente surprise et une vraie alternative aux marques plus connues.

