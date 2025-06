LG franchit un cap historique : exploitez la performance de 10 millions de TV OLED

LG s’illustre aussi par l’excellence de son design. Ses téléviseurs, comme les modèles G5 et OLED T, récoltent des distinctions (iF Design Award, Red Dot Design Award) et les éloges de la presse spécialisée. La marque ne néglige ni la durabilité — reconnue par plusieurs certifications environnementales — ni l’expérience connectée : sa plateforme webOS et le service LG Channels cartonnent grâce à des contenus premium et des partenariats forts (ITV Studios, Lionsgate, BBC, RMC BFM etc.).

Jeux, films, sport, divertissement : tout passe désormais par la TV LG, enrichie d’options gaming comme Xbox Cloud Gaming accessible via le portail dédié.

Promotions exclusives pour célébrer 10 millions de clients sur LG

Pour remercier ses utilisateurs, LG lance la Streaming Week 2025. Au programme : des abonnements gratuits ou à prix réduit sur les plus grandes plateformes de streaming, accessibles en un clic via l’appli LG Streaming Week, directement sur l’écran d’accueil webOS. L’occasion rêvée de profiter pleinement des capacités exceptionnelles de ces téléviseurs nouvelle génération.

LG confirme sa puissance sur le marché européen de la télévision haute technologie.