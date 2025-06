Elo Sentinel XR : les lunettes qui transforment votre smartphone en écran de 180 pouces

ELO Gaming dévoile les lunettes Sentinel XR, accompagnées d’un hub Android et d’une manette dédiée. Ce nouvel écosystème veut bouleverser le jeu portable avec une configuration haut de gamme et modulable. Le tout se lance via Kickstarter, avec des tarifs préférentiels au démarrage. Pensé pour les joueurs mobiles exigeants, l’ensemble regroupe trois produits : des lunettes avec écran virtuel, un boîtier autonome et une manette à sticks Hall Effect. L’objectif ? Reproduire une expérience proche d’une console de salon, mais sans télé, ni PC.

Un affichage massif et discret à la fois avec les Elo Sentinel XR

Les lunettes Elo Sentinel XR intègrent deux écrans Full HD à 120 Hz avec une taille virtuelle allant jusqu’à 180 pouces. Elles s’adaptent à l’environnement grâce à des verres électrochromiques, capables de s’opacifier ou de s’éclaircir à la demande. Le poids reste contenu sous les 80 grammes, avec un ajustement dioptrique pour corriger la vue jusqu’à -5.

ELO mise sur la compatibilité universelle : Steam Deck, Android, iPhone ou Mac peuvent y être connectés en USB-C. Les Elo Sentinel XR intègrent des modules OLED Sony 0.68 pouces et une interface intuitive avec plusieurs niveaux de luminosité. Le confort visuel et la discrétion sont au centre du design, pensé pour s’adapter à un usage prolongé.

Autonomie, indépendance et contrôles précis

Le hub OmniBase transforme les lunettes en appareil autonome, grâce à Android embarqué et une batterie externe intégrée. Il dispose de 128 Go de stockage extensible et d’une connexion sans fil pour streamer, jouer en cloud ou lancer des émulateurs. Aucun besoin de smartphone ni de PC : tout fonctionne en local, même le redimensionnement de l’écran virtuel.

La manette Vagabond V2 complète l’écosystème avec des joysticks sans drift, des boutons mécaniques silencieux et un mapping personnalisable. Elle fonctionne en USB-C, mais un dongle permet d’ajouter le Bluetooth et une batterie externe. Deux versions sont prévues : une en disposition PlayStation, l’autre en style Xbox. Le tout peut se combiner via l’app gratuite Unleashed, qui centralise les jeux mobiles et cloud au même endroit. Vous pouvez accéder à la campagne kickstarter juste ici :