Test – Kiwi Ears : Les écouteurs Attiva et le casque Ardor, un excellent rapport qualité prix

Le marché de l’audio personnel est en constante évolution, avec des marques qui rivalisent d’innovation pour offrir des expériences sonores toujours plus immersives et agréables. Parmi ces marques, Kiwi Ears s’est rapidement imposée comme une référence auprès des amateurs de bon son. Cela grâce à ses produits de haute qualité à des prix accessibles.

Kiwi Ears s’est fait connaître principalement avec ses écouteurs intra-auriculaires filaires destinés aux audiophiles. La marque a récemment diversifié son offre avec des solutions Bluetooth plus adaptées au grand public. Dans cette optique, elle propose désormais deux produits innovants :

Les Kiwi Ears Attiva , des écouteurs sans fil ouverts conçus pour une écoute en mouvement sans se couper du monde extérieur.

, des écouteurs sans fil ouverts conçus pour une écoute en mouvement sans se couper du monde extérieur. Le Kiwi Ears Ardor, un casque Bluetooth audiophile à double haut-parleur, promettant une restitution sonore équilibrée et une autonomie impressionnante.

Dans cet article, nous allons vous présenter ces deux nouveaux produits.

Kiwi Ears Attiva : des écouteurs ouverts et intelligents pour une écoute dynamique

Design et confort

Les Kiwi Ears Attiva se démarquent immédiatement par leur design Open Wearable Sound (OWS). Cette approche vise à proposer une expérience d’écoute immersive tout en maintenant une conscience de l’environnement. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques qui s’insèrent profondément dans l’oreille et isolent du bruit ambiant, ces écouteurs ouverts permettent aux sons extérieurs d’être perçus naturellement.

Cette caractéristique est idéale pour :

Les personnes qui font du sport en extérieur (course à pied, vélo, randonnée) et qui doivent rester attentives à leur environnement.

Les professionnels qui travaillent dans des bureaux ouverts et qui doivent entendre leurs collègues.

Ceux qui cherchent un confort optimal et qui n’aiment pas la sensation des embouts intra-auriculaires traditionnels.

Grâce à leur conception ergonomique avec contour d’oreille, les Attiva assurent un excellent maintien, même lors d’activités physiques intenses.

Qualité sonore et performances

Les écouteurs Attiva intègrent un haut-parleur dynamique avancé avec un diaphragme composite en titane 1511-PU. Cela permet une restitution sonore précise et naturelle. Malgré leur conception ouverte, Kiwi Ears a réussi à offrir une réponse en fréquence équilibrée allant de 20 Hz à 20 kHz. Cela couvre ainsi l’ensemble du spectre sonore.

Ils proposent également trois modes sonores adaptés à différentes situations :

Mode Transparent : qui met en avant les sons ambiants et permet une écoute naturelle de l’environnement.

: qui met en avant les sons ambiants et permet une écoute naturelle de l’environnement. Mode Musique : qui privilégie la profondeur des basses et la clarté des voix pour une immersion maximale.

: qui privilégie la profondeur des basses et la clarté des voix pour une immersion maximale. Mode Jeu : qui réduit la latence pour une meilleure synchronisation audio avec les images.

Autonomie et connectivité

Les Attiva fonctionnent avec Bluetooth 5.4, garantissant une connexion stable et efficace, même en milieu urbain encombré. Ils sont compatibles avec les appareils Android, iOS et Windows. Cela en fait un choix polyvalent pour tous les utilisateurs.

L’autonomie est impressionnante, avec :

35 heures d’écoute en continu sur une seule charge.

en continu sur une seule charge. Près de 200 heures avec le boîtier de charge.

Cette endurance les place parmi les meilleurs écouteurs sans fil en termes d’autonomie.

Points forts et limites des écouteurs Kiwi Ears Attiva

✅ Design ouvert idéal pour les activités extérieures.

✅ Maintien confortable et sécurisé avec contour d’oreille.

✅ Qualité sonore fidèle grâce au diaphragme en titane.

✅ Grande autonomie avec 200 heures via le boîtier de charge.

❌ Moins d’isolation sonore, donc non adapté aux environnements bruyants.

❌ Moins de basses profondes par rapport aux écouteurs intra-auriculaires fermés.

Produit disponible sur Linsoul Kiwi Ears Attiva OWS Écouteurs sans fil, casque Bluetooth 5.4 ouvert avec suppression du bruit ANC, 200H d’autonomie, résistant à la sueur et à l’eau IPX5 pour la course d’entraînement (Blanc)

Voir l'offre 55,99 €

Kiwi Ears Ardor : un casque Bluetooth audiophile à double haut-parleur

Un design pensé pour le confort

Le Kiwi Ears Ardor est un casque circum-aural sans fil conçu pour offrir une expérience sonore immersive avec un maximum de confort. Avec son design pliable et ses coussinets en similicuir doux, il assure un port agréable, même après plusieurs heures d’utilisation. Son arceau ajustable permet de s’adapter à différentes morphologies de tête.

Qualité audio : un son haute fidélité

L’un des points forts du Kiwi Ears Ardor réside dans sa configuration coaxiale à double haut-parleur :

Un grand driver de 40 mm dédié aux basses fréquences, offrant des graves puissants et profonds.

Un second driver de 10 mm chargé de restituer avec clarté les médiums et les aigus.

Cette combinaison unique permet une scène sonore plus large et une meilleure séparation des instruments. Cela rend ce casque idéal pour les amateurs de musique Hi-Fi.

De plus, le casque est accordé selon la cible Harman, une référence dans l’industrie de l’audio. Cela garantit un son équilibré et naturel.

Réduction de bruit active et audio spatial

Le Kiwi Ears Ardor est équipé d’un ANC hybride (réduction active du bruit) pouvant atténuer jusqu’à 35 dB de bruits parasites. Cela est possible grâce à un système de cinq microphones intégrés. Cela permet d’éliminer efficacement les bruits de fond dans des environnements bruyants comme les transports en commun ou les bureaux.

Un mode audio spatial est également disponible, créant une scène sonore tridimensionnelle immersive, idéale pour :

La musique avec un rendu détaillé.

avec un rendu détaillé. Les jeux vidéo avec une spatialisation précise.

avec une spatialisation précise. Les films et séries pour une immersion totale.

Autonomie et connectivité

Le casque Ardor offre une autonomie exceptionnelle :

140 heures d’écoute sans ANC .

. 72 heures avec l’ANC activé .

. Charge rapide : 10 minutes de charge = 8 heures d’écoute.

Il prend également en charge la lecture audio en USB, permettant d’accéder à une qualité Hi-Res via son DAC/AMP intégré.

Points forts et limites du casque Kiwi Ears Ardor

✅ Double haut-parleur pour une séparation sonore exceptionnelle.

✅ Excellente autonomie de 140 heures.

✅ Réduction de bruit active efficace jusqu’à 35 dB.

✅ Audio spatial immersif.

❌ Un design plus encombrant que des écouteurs classiques.

❌ L’ANC n’est pas au niveau des casques premium haut de gamme comme Sony ou Bose.

Produit disponible sur Linsoul Kiwi Ears Ardor Casque Supra-auriculaire Bluetooth 5.4,Casque de Studio de DJ sans Fil,Double Moniteur de Studio Dynamique avec ANC Hybride,140H de Lecture,Légère pour Guitare de Jeu

Voir l'offre 118,31 €

Conclusion : Kiwi Ears, un pari réussi sur l’innovation audio ?

Avec les Attiva et Ardor, Kiwi Ears montre qu’il est capable d’innover en proposant des produits performants et bien pensés.

Les Attiva sont parfaits pour les amateurs de sport et ceux qui privilégient une écoute naturelle et confortable.

sont parfaits pour les amateurs de sport et ceux qui privilégient une écoute naturelle et confortable. Le Ardor, quant à lui, séduira les audiophiles recherchant un casque sans fil avec une excellente restitution sonore et une autonomie hors normes.

Ces deux produits confirment que Kiwi Ears ne se limite plus aux écouteurs filaires audiophiles. Elle vise désormais un public plus large avec des solutions sans fil innovantes et performantes.