Test – Edifier M60 : des enceintes PC compactes et performantes

Les enceintes pour PC jouent un rôle essentiel dans l’expérience audio quotidienne. Que ce soit pour regarder des vidéos, écouter de la musique ou jouer, la qualité sonore fait toute la différence. Edifier, marque reconnue dans l’univers de l’audio, propose les M60, un modèle compact et puissant. Ces enceintes affichent un design sobre et promettent une expérience audio immersive grâce à leur puissance et à leurs basses profondes. Mais tiennent-elles vraiment leurs promesses ? Nous les avons testées pour vous.

Unboxing et design

Dès l’ouverture de la boîte, on découvre un design minimaliste et élégant. Les enceintes M60 arborent un look noir sobre, avec des finitions soignées et les hauts parleurs sur la face avant avec soit des patins anti dérapant, soit des supports inclinés. Elles sont disponibles en plusieurs coloris, blanc, noir et bois.

Le contenu du packaging comprend :

Deux enceintes compactes et légères

Un câble d’alimentation

Un câble jack 3,5 mm

Un manuel d’utilisation

L’ergonomie est un atout : elles sont faciles à installer et prennent peu de place sur un bureau. Leur conception permet une intégration harmonieuse avec n’importe quel setup informatique.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités des M60

Les enceintes Edifier M60 affichent des caractéristiques intéressantes pour leur gamme :

Puissance de sortie : 10W RMS par enceinte

Haut-parleurs : 15 watts par tweeter, 18 watts par woofer

Fréquence : de 58 Hz à 40 kHz. (La Hi-Res est supportée jusqu’à 96 kHz sous 24 bits)

Connectique : Jack 3,5 mm, USB-C

Bluetooth : 5.3

Alimentation : Secteur via adaptateur inclus

Matériaux : Plastique ABS et métal

Dimensions : 100 x 168 x 147 mm par haut parleur

Ces enceintes M60sont plug-and-play. Il suffit de les brancher via le câble jack ou USB à votre PC ou à tout autre appareil compatible. Les commandes sont simples, avec 3 boutons sur le dessus de l’enceinte principale. Celle du milieu permet d’allumer et d’éteindre les enceintes mais aussi de sélectionner la source. Une Led change de couleur suivant l’état : rouge pour l’USB, vert pour l’auxiliaire, bleu pour le Bluetooth. Les deux touches de part et d’autre sont celles du volume.

Utilisation au quotidien

Nous avons testé ces enceintes Edifier M60 dans plusieurs scénarios : musique, films, jeux vidéo et visioconférences.

En musique, les basses sont présentes, mais restent modérées en raison de l’absence d’un caisson de basses.

Pour les films, le son est clair avec des dialogues bien définis.

En gaming, les effets sonores sont bien rendus, offrant une immersion correcte.

En visioconférence, la voix est nette et sans saturation, même à volume élevé.

Performances et qualité sonore des Edifier M60

Les Edifier M60 offrent une reproduction sonore équilibrée. Les aigus sont précis, les médiums bien définis, mais les basses restent discrètes.

Leur puissance de sortie est suffisante pour une pièce moyenne. Cependant, à très haut volume, une légère distorsion peut apparaître. Pour une expérience optimale, nous recommandons de ne pas pousser le volume à 100 %.

Application et paramétrages

Contrairement à d’autres modèles plus avancés, les Edifier M60 disposent d’une application mobile pour les produits de la marque en général. Le réglage du son se fait donc directement via votre PC ou l’application. Cependant, pour les M60 on trouve dans les réglages le son et un égaliseur.

Grace à cet égaliseur intégré dans l’application, il est possible d’ajuster les basses et les aigus selon ses préférences.

Conclusion

Les Edifier M60 sont une solution abordable et efficace pour améliorer l’audio d’un PC sans encombrer l’espace. Leur design sobre, leur facilité d’utilisation et leur qualité sonore correcte en font un choix intéressant pour un usage quotidien.

Toutefois, si vous recherchez des basses plus profondes ou un réglage plus précis du son, il faudra vous orienter vers un modèle plus avancé. Mais à ce prix, elles remplissent parfaitement leur mission.

