Test – Klipsch Nashville : l’enceinte portable au charme vintage et à la grosse puissance

Les enceintes portables envahissent notre quotidien, mais rares sont celles qui allient style et performance comme la Klipsch Nashville. Cette enceinte tire son nom de la ville mythique de la musique, et pour cause, elle promet de vous offrir un bon son dans un design rétro qui évoque les salles de concert des années 60. Mais est-ce que le mariage entre vintage et technologie moderne est réussi ? Dans ce test, nous passons en revue son design ergonomique, ses caractéristiques techniques et ses performances sonores. Également, nous verrons la manière dont elle s’intègre à l’application mobile. Une chose est sûre, cette enceinte ne laissera personne indifférent.

Ergonomie et design de la Klipsch Nashville

Dès le premier coup d’œil, la Klipsch Nashville se distingue par son look vintage plutôt sympathique. Inspirée des anciens amplis, elle arbore une finition avec deux grilles métalliques de chaque côté et le logo Klipsch cuivré sur le devant. Le pourtour est en silicone qui permet d’amortir les chocs. L’enceinte est ultra compacte, ce qui permet de l’emporter facilement avec vous. Ses dimensions de 17 cm par 8 cm, pour 8 cm de hauteur en font un objet peu encombrant pour une étagère ou un bureau. Elle offre une bonne portabilité pour un appareil de cette puissance.

Côté ergonomie, le dessus de l’enceinte présente un panneau de commandes simple avec des boutons poussoirs sur le bandeau en silicone. Ils permettent d’ajuster le volume, d’activer le Bluetooth et bien sûr d’allumer / éteindre l’enceinte. Sur la tranche on trouve le port USB-C avec un capot étanche puisqu’elle est IP67. Livrée avec un câble de recharge USB-C, elle est prête à l’emploi dès la sortie de la boîte. Petit plus, la Klipsch Nashville est également équipée d’une batterie longue durée qui promet environ 22 heures d’autonomie.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

La Klipsch Nashville se démarque par une fiche technique solide qui soutient son design attrayant :

Dimensions 7,8 x 17,8 x 8,1 cm

Poids 1 kg

Bluetooth 5.3

IP 67

Autonomie : jusqu’à 22 heures

Port USB-C pour la recharge

Les fonctionnalités de cette enceinte sont pensées pour simplifier l’utilisation quotidienne. En plus de la connectivité Bluetooth 5.3 multipoints, qui garantit une diffusion sans fil stable, la Klipsch Nashville intègre le codec SBS. Le couplage avec un smartphone ou un autre appareil se fait rapidement. A noter que Le port USB-C sert à la recharge de l’enceinte mais aussi à celle d’un appareil tiers comme un smartphone par exemple. C’est le principe de la charge inversée et c’est plutôt une bonne idée. Pour ceux qui préfèrent les connexions filaires, malheureusement il faudra s’en passer.

La qualité sonore de la Klipsch Nashville

Si le design et les fonctionnalités de la Klipsch Nashville sont séduisants, c’est avant tout pour son rendu sonore que vous l’achèterez. Et à ce niveau, Klipsch ne déçoit pas. Grâce à ses deux haut-parleurs épaulés par une paire de radiateurs passifs, l’enceinte délivre un son puissant et bien équilibré. Les basses sont profondes sans être écrasantes, ce qui est souvent le problème des enceintes portables. Les aigus sont un peu timides. A noter que la Nashville n’est pas une enceinte stéréo. Toutefois la puissance sonore et la restitution sont là grâce à ses 95 db et compte tenu de sa petite taille, c’est tout à fait impressionnant.

La restitution du son est fidèle, que ce soit pour de la pop, du rock ou même du jazz. La Klipsch Nashville excelle également dans les petits détails : on entend distinctement chaque instrument, ce qui est vraiment appréciable pour une si petite enceinte. A noter qu’elle embarque un micro, ce qui lui permet d’être utilisé comme kit main libre.

Utilisation avec l’application Klipsch Connect

L’enceinte Klipsch Nashville est compatible avec l’application Klipsch Connect, disponible sur iOS et Android. Cette application, déjà utilisée lors du test de la Klipsch the One Plus, propose plusieurs fonctionnalités utiles pour personnaliser l’expérience d’écoute. Vous pouvez notamment ajuster l’égaliseur selon vos préférences. Cela permet d’adapter le son selon le genre musical ou les besoins. Également, elle possède un lecteur intégré.

Conclusion

La Klipsch Nashville est une enceinte portable qui réussit à marier un design rétro et des bonnes performances modernes. Son rendu sonore est impeccable pour une enceinte de cette taille, et ses fonctionnalités, notamment via l’application mobile, qui enrichissent l’expérience utilisateur. Malgré quelques petites faiblesses dans les aigus à haut volume, elle reste une option solide pour ceux qui recherchent à la fois style et qualité sonore. Si vous êtes un amateur de design vintage et de son puissant, cette enceinte pourrait bien devenir votre nouvel allié musical.

