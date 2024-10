Google NotebookLM améliore les aperçus audio et introduit l’écoute en arrière-plan

Google continue d’innover avec son logiciel NotebookLM, désormais enrichi de nouvelles fonctionnalités liées aux aperçus audio. Conçu initialement pour résumer des contenus écrits, NotebookLM s’est rapidement étendu aux vidéos YouTube. Aujourd’hui, il propose une version encore plus performante de ses aperçus audio grâce à des améliorations qui répondent aux besoins des utilisateurs.

Des résumés audio personnalisables pour mieux s’adapter à vos besoins

Avec cette mise à jour, Google a ajouté la possibilité de personnaliser les aperçus audio de manière plus précise. Avant de générer un aperçu audio, les utilisateurs peuvent entrer des instructions spécifiques pour obtenir des résumés adaptés à leurs besoins. Par exemple, il est possible de se concentrer sur un sujet particulier ou d’ajuster le niveau de détail en fonction du public visé. C’est comme si vous glissiez une note rapide à l’IA pour qu’elle se concentre sur les points importants. Et ce, avant qu’elle ne commence sa présentation.

Cette fonction est particulièrement utile pour les professionnels ou les étudiants qui ont besoin de synthèses rapides sur des sujets précis, sans perdre de temps à écouter des informations non pertinentes. En plus, ces aperçus peuvent être générés à partir de contenus variés, comme des vidéos YouTube, en plus des textes classiques.

Une fonctionnalité d’écoute en arrière-plan qui facilite le multitâche

Une autre nouveauté intéressante est l’écoute en arrière-plan. Cette fonctionnalité permet d’écouter des résumés audio tout en effectuant d’autres tâches dans NotebookLM. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, travailler sur d’autres documents ou explorer des sources dans l’application, sans que l’audio ne soit interrompu.

Ce mode multitâche est une réponse directe aux besoins des utilisateurs qui jonglent souvent entre différentes activités. Désormais, vous pouvez écouter des résumés audio tout en cherchant des citations ou en interrogeant des sources, ce qui optimise considérablement le temps de travail.

NotebookLM gagne en maturité avec la suppression de l’étiquette « expérimental »

La suppression de l’étiquette « expérimental » de NotebookLM par Google marque un tournant pour ce logiciel. Depuis son lancement public en décembre, il a évolué avec des fonctionnalités qui semblent bien répondre aux attentes des utilisateurs. De plus, Google a annoncé le développement d’une version Business, NotebookLM Business, qui proposera des fonctions avancées pour les entreprises et les institutions académiques.

Les entreprises peuvent dès maintenant candidater pour participer au programme pilote, ce qui laisse présager de futures innovations adaptées aux besoins professionnels spécifiques.