NotebookLM peut maintenant résumer les vidéos YouTube

Google a étendu les fonctionnalités de NotebookLM, son outil de recherche basé sur l’IA, en y ajoutant la capacité de résumer les vidéos YouTube. Concrètement, vous pouvez désormais coller l’URL d’une vidéo YouTube publique dans l’interface de NotebookLM. En quelques secondes, l’outil se charge de transformer la vidéo en un contenu structuré et plus digeste. Pour ce faire, il extrait les concepts clés et crée des résumés précis, tout en ajoutant des liens vers des passages spécifiques de la transcription pour une navigation plus fluide.

Un assistant virtuel qui gère plusieurs formats

Avec cette mise à jour, le modèle Gemini 1.5 Pro de Google, sur lequel repose NotebookLM, ne se limite plus aux documents Google, PDF et pages web. Il prend aussi en charge les fichiers audio, les textes, les diapositives Google, et maintenant les vidéos YouTube. Cela élargit considérablement les possibilités de l’outil. Il peut analyser des enregistrements de cours, des conférences, des discussions de groupe et bien plus encore.

Ainsi, si vous avez une vidéo YouTube de 2 heures sur un sujet complexe, NotebookLM peut rapidement en extraire l’essentiel. L’outil propose même un aperçu audio du résumé que vous pouvez partager via une URL publique. Cela vous facilitera la diffusion d’informations auprès de collègues ou d’étudiants.

NotebookLM : Des informations stockées de façon sécurisée

Google assure que toutes les informations téléchargées sur NotebookLM sont stockées de manière sécurisée. Elles ne sont pas utilisées pour améliorer ou entraîner l’IA. Cela répond à une inquiétude fréquente concernant la protection des données personnelles. En particulier, dans un contexte éducatif et académique.

Une accessibilité étendue

Depuis son lancement à l’été 2023, NotebookLM n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui disponible dans plus de 200 pays et territoires, il bénéficie de nouvelles fonctionnalités à un rythme soutenu. Dernièrement, Google a ajouté une option permettant de partager des résumés audio via une URL publique. Cette nouveauté rend la collaboration encore plus facile, en facilitant le partage d’idées et d’informations avec d’autres.

Le fait que Google ait ajouté la fonction de résumé pour les vidéos YouTube est assez paradoxal. En effet, la plateforme elle-même a contribué à l’essor de vidéos toujours plus longues.