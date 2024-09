NeoPix Smart : Une expérience cinéma abordable et de qualité !

L’entreprise Screeneo Innovation, partenaire de licence des projecteurs Philips, vient d’annoncer la sortie de la toute nouvelle série de projecteurs NeoPix Smart. Cette gamme disponible à un prix accessible permet à tout un chacun de vivre la magie du cinéma à domicile.

NeoPix 750 Smart : Le cinéma grand écran tout confort

Disponible dès maintenant au tarif de 349€, le NeoPix 750 Smart vient enrichir la nouvelle série de projecteurs à prix abordable de Screeneo Innovation. Ce projecteur haut de gamme présente des fonctionnalités généralement réservées aux modèles les plus coûteux. Le NeoPix 750 offre une résolution True Full HD 1080p. De plus, sa capacité d’affichage impressionnante de 120 pouces transforme n’importe quel salon en cinéma privé.

NeoPix 230 Smart : La polyvalence à portée de main

Disponible dès juin pour 239€, le NeoPix 230 Smart est le modèle compact et versatile de la famille. Son pied rotatif à 180 degrés permet des configurations de projection originales sur toutes sortes de surfaces. Malgré ses dimensions réduites et son poids léger, il offre une qualité d’image exceptionnelle. De plus, sa performance est équivalente à celle de projecteurs bien plus imposants et coûteux.

NeoPix 550 Smart : La formule complète à prix raisonnable

Le NeoPix 550 Smart, disponible dès août à 269€ allie performance et valeur. Il offre une résolution Full HD 1080p, un affichage jusqu’à 100 pouces, des haut-parleurs de 7 W et une luminosité de 500 lumens. Il procure aux spectateurs une expérience immersive sans bruit indésirable.

Des fonctionnalités avancées pour tous les modèles

Tous les modèles de la série NeoPix Smart proposent des technologies avancées de correction d’image, facilitent la navigation grâce leur interface intelligente et diverses options de connectivité. Aussi, chaque modèle est fourni avec une télécommande pour une utilisation facile et confortable depuis votre canapé.

En conclusion, la série NeoPix Smart de Screeneo Innovation nous offre un accès démocratique à une expérience cinématographique de qualité. Elle le fait sans pour autant vider notre portefeuille. Que ce soit avec le design innovant du NeoPix 230 Smart, l’équilibre parfait du NeoPix 550 Smart ou les fonctionnalités impressionnantes du NeoPix 750 Smart, il y en a pour tous les gouts et tous les besoins. La gamme de projecteurs Philips NeoPix Smart est disponible dès maintenant.

Soyez parmi les premiers à vous procurer ces joyaux technologiques et faites-nous part de vos impressions! Avez-vous déjà eu l’occasion de tester un de ces modèles ? Qu’en avez-vous pensé ? N’hésitez pas à partager vos retours et commentaires avec notre communauté.