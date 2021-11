Netflix : les jeux gratuits sont maintenant disponibles sur iPhone et iPad

Cela fait maintenant plus d’une semaine que les utilisateurs de smartphones et tablettes Android peuvent profiter des premiers jeux offerts par Netflix à ses abonnés. Désormais, c’est au tour des possesseurs d’iPhone et d’iPad d’en profiter. Les cinq premiers jeux sont ainsi disponibles depuis l’App Store.

Les jeux Netflix maintenant accessibles sur iPhone et iPad

La semaine dernière, Netflix annonçait l’arrivée de son service Netflix Gaming (Netflix Jeux) dans de nouveaux pays, dont la France. Réservé aux appareils Android, cette nouveauté permet aux abonnés de la plateforme de streaming de s’adonner à plusieurs expériences vidéoludiques gratuitement sur smartphone et tablette. Au total, cinq jeux ont été rendus disponibles. Concernant les personnes possédant un iPhone ou un iPad, Netflix avait précisé que le service arriverait très prochainement.

Alors que des rumeurs prédisaient un long délais avant le lancement du service, notamment à cause des restrictions de l’App Store, Netflix a finalement accéléré le déploiement en lançant Netflix Gaming hier sur iPhone et iPad. Les abonnés à la plateforme peuvent ainsi jouer au même jeux disponibles usr Android, soit Stranger Things : 1984, Strangers Things 3 : Le Jeu, Teeter (Up), Card Blast et Shooting Hoops.

Une différence de taille est cependant présente par rapport à Android. Là où les jeux pouvaient être lancés directement depuis l’application Netflix, iOS oblige le téléchargement d’applications individuelles depuis l’App Store. Leur lancement se passe ainsi directement depuis vos pages d’accueil ou la bibliothèque d’application de votre iPhone ou iPad. Le système sort ainsi les utilisateurs de l’écosystème de l’application Netflix.

À noter, votre compte Netflix sera directement lié à ces jeux afin de vous laisser y jouer. Dans le cas où vous n’avez pas de compte Netflix, vous pourrez y souscrire un abonnement standard à 13,49 € par mois qui passera directement pas le système de paiement de l’Apple Store.

