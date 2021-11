Netflix lance Kids Clips, des extraits de séries et films pour les enfants

Netflix souhaite faire découvrir ses contenus de diverses manières. Sur iOS, la plateforme de streaming vient de lancer un nouveau flux à destination des enfants : « Kids Clips ». Grâce à cette fonctionnalité, s’inspirant grandement des vidéos courtes de TikTok ou encore des Reels d’Instagram, les enfants peuvent voir des extraits de séries et films présents sur Netflix.

Les enfants vont encore plus vouloir regarder Netflix

L’objectif de Netflix n’est pas de vous divertir, mais de vous garder en tant qu’abonné. Le leader du streaming ne cesse ainsi de proposer diverses manières détournées de vous faire consommer du contenu et rester sur sa plateforme. Cela passe par exemple via l’ajout d’avantages (Netflix Gamin, l’audio spatial…) de nouvelles séries et films, ou encore de fonctionnalités permettant de trouver de nouvelles choses à regarder comme la lecture aléatoire ou encore une section similaire à TikTok (Fast Laughs). Concernant ce dernier point, Netflix a décidé de s’en inspirer pour proposer une solution similaire pour les enfants.

Du nom de « Kids Clips », la nouvelle fonctionnalité permet à Netflix de directement promouvoir ses films, séries et documentaires aux enfants via de courts extraits vidéo. Dévoilée par Bloomberg, l’interface présente une vidéo en mode portrait avec le nom du contenu, l’âge requis pour le visionner, un bouton pour ajouter le titre à Ma liste et un autre pour lancer le visionnage. La bonne nouvelle, c’est que la fonctionnalité n’a pas pour vocation à faire défiler des extraits vidéo à l’infini, mais seulement entre 10 et 20 clips à la suite au maximum.

Pour le moment, la fonctionnalité est en cours de tests sur l’application iOS aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande ainsi que dans les pays hispanophones d’Amérique latine. Une arrivée sur Android n’a pour le moment pas encore été évoquée.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Netflix : les nouvelles séries et films de novembre 2021 !