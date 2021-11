Netflix Gaming : les jeux gratuits arrivent sur iPhone, mais ils seront moins facilement accessibles

Netflix Gaming est la première introduction de la plateforme de streaming dans le milieu des jeux vidéo. Pour le moment uniquement disponible sur smartphones et tablettes Android, le service permet aux abonnés de profiter de jeux gratuitement. Les appareils tournant sous iOS (iPhone et iPad) vont, eux aussi, bientôt pouvoir profiter de cet avantage. Cependant, cela sera beaucoup moins intuitif à cause des règles de l’App Store.

L’App Store complique l’arrivée de Netflix Gaming

Ce n’est pas la première fois que l’on en parle, mais l’App Store n’est pas du tout le meilleur ami des développeurs, notamment dans le milieu des services de jeux vidéo. En effet, la boutique d’applications d’Apple dispose de règles strictes ne permettant pas aux développeurs tiers d’héberger des jeux sur leur application. Particulièrement contraignante, cette règle oblige la publication de tous les jeux de façon individuelle sur l’App Store. Face à cette situation, la plupart des plateformes de cloud gaming (Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Stadia…) ont préféré contourner l’App Store en créant une web app.

Si on reprend le cas de Netflix Gaming, les abonnés à la plateforme de streaming peuvent télécharger les jeux via les services du Play Store et y jouer directement dans l’application Netflix sur Android. Du côté d’Apple, le journaliste de chez Bloomberg Mark Gurman vient de souligner dans sa dernière newsletter Power On que Netflix avait décidé de proposer ses jeux directement depuis l’App Store. Il explique ainsi que les abonnés pourront uniquement lancer les jeux depuis l’application iOS de Netflix. Cela les fera ainsi changer automatiquement d’application.

Même si cela peut sembler peu contraignant de premier abord, c’est une nouvelle terrible concernant l’expérience utilisateur. Les abonnés vont en effet devoir obligatoirement aller chercher les jeux dans l’App Store et les télécharger avant de pouvoir en profiter. Un chemin un peu compliqué pour permettre de démocratiser Netflix Gaming chez le grand public.

De ce fait, Netflix réfléchirait à se tourner vers l’hébergement de ses jeux dans le cloud. Cependant, cela obligerait la plateforme à passer par une application web, ce qui n’est encore une fois pas une solution idéale. Mark Gurman estime ainsi qu’« Apple va devoir changer ses règles ou accorder une exemption à Netflix ». Sur iOS et iPadOS, le journaliste conclut en déclarant : « Cela laisse le succès final du service de Netflix entre les mains d’Apple, un partenaire de longue date, mais aussi un rival grandissant ».