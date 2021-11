ITS 2021 : Une exposition hybride pour les start-ups innovantes

Le ministère des PME et des Startups de Corée du Sud a annoncé que le 22e Salon des technologies innovantes (ITS 2021) était le plus grand salon de l’innovation technologique en Corée spécialisé dans les PME, il s’est tenu en ligne et hors ligne pendant trois jours du 26 au 28 octobre. Et nous étions présents en tant que juges !

ITS a joué un rôle dans la promotion de l’importance de l’innovation technologique des petites et moyennes entreprises au cours des 20 dernières années et dans la diffusion de l’atmosphère d’innovation technologique dans toute la société. Le spectacle de cette année se déroulait sous le slogan « La K-innovation au point de départ de la grande révolution », contient le message de découvrir des entreprises innovantes et de soutenir les bases de la croissance.

ITS 2021 une exposition virtuelle en ligne avec présence physique

En raison de la COVID, une salle d’exposition en ligne VR au style immersif a été utilisée comme l’année dernière, et des technologies et des produits innovants de 200 PME ont été exposés dans une salle spéciale et cinq salles thématiques. Des consultations et des entrevues en direct ont eu lieu pendant la période de l’événement pour soutenir le marketing, les canaux de vente et les échanges commerciaux des PME participantes. À titre de référence, le hall d’exposition en ligne peut être consulté gratuitement par n’importe qui sur le site Web de l’ITS jusqu’à la fin du mois de novembre.

L’événement principal a eu lieu le mercredi 27 octobre et 187 personnes de mérite qui ont contribué à l’innovation technologique des PME ont été récompensées et encouragées en présence d’invités, dont le ministre des PME et des Startups. Au total, 187 prix ont été décernés, chacun de mérite industriel de tour d’or et de tour d’argent, deux médailles industrielles et une médaille de service.

Le mérite industriel Gold Tower est allé au PDG Lee Heon-guk de Samnok pour sa nouvelle technologie exclusive dans le secteur du placage et de la peinture, détenant la première part de marché en Corée. Le mérite industriel de Silver Tower est allé au PDG Park Yeong-sik de Nanointech pour sa réalisation dans le développement de nouveaux produits exclusifs dans le secteur des broyeurs de billes humides industrielles grâce à des investissements continus en R&D.

Le professeur Kim Doo-seok de l’Université d’Ulsan a reçu la médaille du service en reconnaissance de sa contribution à la coopération industrie-université par le biais de conseils techniques pour les petites et moyennes entreprises et de conseils pour favoriser la main-d’œuvre professionnelle.

Le prix industriel a été décerné au PDG Yoo Jae-hwa de BKM et au CEP Kang Chang-won de Whayoung. Le PDG Yoo a développé et localisé une nouvelle technologie pour la tuyauterie spéciale à semi-conducteurs et a augmenté sa part de marché pour la tuyauterie spéciale. Grâce à l’investissement dans la recherche et le développement (R&D), le PDG Kang a localisé pour la première fois en Corée les pièces centrales des moteurs marins et a été reconnu pour sécuriser la technologie source.

11 K-innovation sélectionnés sur 172 participants

Cette année, une présentation de nouvelles technologies et de nouveaux produits a été prévue pour découvrir et soutenir les entreprises innovantes K qui ont été développées pour la première fois en Corée ou qui possédaient d’excellentes technologies et produits innovants. Pour la vitrine, 172 PME exceptionnelles en Corée ont présenté une demande pour la vitrine, et les 11 dernières entreprises K-innovation ont été sélectionnées par une évaluation écrite des médias/experts, une évaluation sur place et un examen complet.

Onze entreprises innovantes K ont montré l’innovation de leurs nouvelles technologies et de leurs nouveaux produits en présentant des vidéos promotionnelles pour chaque entreprise comme la plus grande exposition technologique (CES) au monde.

Ces technologies et produits innovants ont été introduits au pays et à l’étranger par le hall d’exposition en ligne et YouTube avec interprétation simultanée en anglais. Les trois premiers ont eu la chance de présenter leurs produits au nom d’entreprises innovantes K le 27 octobre et ont reçu un soutien à la formation dans le cadre du CES 2022 ainsi que la citation du ministre des PME et des Startups.

Avec la mise en œuvre de la vie avec COVID, ITS devrait aider les PME à trouver des canaux de vente et à créer un réseau d’affaires. Dorénavant, nous allons aider les PME prometteuses à développer et à diriger le marché mondial avec des technologies d’innovation. Le ministre des PME et des Startups Kwon Chil-seung a déclaré

Les principales expositions de ITS 2021 organisées par le MSS