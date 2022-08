7 applications mobiles à essayer lors de votre séjour à Dubaï

Vous saviez que votre Smartphone vous servirait bien plus qu’à prendre des selfies durant votre séjour à Dubaï ? Entre les réservations de ticket pour les attractions, les applis pour convertir ses devises ou encore pour trouver son chemin, voici les applications mobiles incontournables qui vous seront utiles durant votre séjour.

XE, pour simplifier les conversions en Dirhams

La devise Dirham (AED) est la monnaie principale utilisée à Dubaï. 1 euro équivaut à environ 4,15 AED, mais le cours peut changer jusqu’à votre départ. D’ailleurs, pour ne pas vous perdre en équations durant votre séjour, pensez à télécharger une application de conversion de devises. On recommande XE à cet effet, car il ne requiert pas une connexion permanente et permet de convertir plusieurs devises simultanément. Il vous suffira de la télécharger et de la mettre à jour avant votre départ et à l’arrivée pour vous assurer que les cours sont actuels.

Maps.me, pour retrouver facilement votre chemin

Que vous ayez choisi de visiter Venise ou de partir au soleil à Dubaï, vous aurez le même souci, le risque de vous perdre dans les ruelles. Si vous avez par exemple choisi de vous offrir une randonnée dans les îles de Murano et de Torcello, vous aurez à traverser plusieurs petites villes. Au bout d’un moment, les petites maisons longeant les canaux se ressembleront toutes. C’est là qu’intervient Maps.me, l’application hors ligne qui inclut la majorité des cartes du monde. Bien évidemment, vous aurez à télécharger la carte de la destination, à savoir celle de Venise si vous avez choisi de visiter la sérénissime ou de Dubaï si vous allez vous envoler vers les Émirats arabes unis. À noter que pour vous assurer d’une carte à jour, ne la téléchargez qu’une fois à l’aéroport.

RTA Dubaï, pour vos déplacements dans la ville

Si vous n’avez pas prévu de louer une voiture durant votre séjour, vous aurez surement choisi l’option des transports en commun pour vos déplacements. À cet effet, n’oubliez pas de télécharger l’application RTA qui vous permettra de connaître le prix d’un trajet en bus ou en métro et de réserver votre place via votre Smartphone. Si vous avez ainsi prévu de visiter l’attraction Wild Wadi, l’application vous renseignera sur le trajet le plus court et le coût de celui-ci en taxi ou en bus. Ainsi, vous pourrez procéder à la réservation directement via l’appli.

The Entertainer, pour profiter des bons plans

Parmi les applications incontournables, on citera également The Entertainer. Le concept est plutôt simple, mais efficace puisque l’application reprend le style d’un carnet de coupon. Il y a de bons deals proposés et ils sont régulièrement mis à jour. Vous pourrez par exemple avoir droit à des réductions sur vos tickets d’entrées dans les parcs aquatiques de Dubaï, de bénéficier du deuxième offert pour l’achat d’un produit, etc. Vous pouvez même l’utiliser avant le départ pour économiser sur les vols. Comme les réductions sont valables 7 jours sur 7, vous profiterez au mieux des bons plans durant tout le voyage.

Zomato, pour une livraison gourmande

Vous connaissez déjà Deliveroo et UberEats et bien, c’est dans le même style. Grâce à l’application, vous pourrez ainsi rester dans le confort de votre chambre d’hôtel et commander auprès d’établissements locaux. D’ailleurs, si vous êtes à la recherche de bons restos pas chers, on recommande les établissements situés sur la crique de Dubaï et ceux situés près de la mosquée Jumeirah. Pour en revenir à notre application, il vous suffit de consulter le menu en ligne et de valider votre commande. Et si vous êtes d’humeur à sortir, vous pouvez également réserver votre table directement via l’appli.

Careem, pour le côté pratique

Pour aller du quartier de Deira jusqu’à la mer Beach et ses plages de sable chaud, prenez un taxi. Et pour réserver votre taxi, utilisez Hala Taxi sur l’application Careem. C’est simple, facile et pas cher. Pour y accéder, il vous suffit de télécharger l’application puis de sélectionner Hala Taxi. Il vous suffira ensuite de choisir le trajet et de définir le lieu de prise en charge. Une fois que vous aurez confirmé le ramassage en lui communiquant votre position GPS, il vous prendra sur place. N’oubliez pas non plus de choisir la destination où vous souhaitez aller, la méthode de paiement avec laquelle vous allez régler la course ainsi que le type de voiture que vous souhaitez disposer. Ici, vous n’aurez le choix qu’entre un van et un taxi traditionnel et le premier est relativement intéressant si vous voyagez en famille.

Visit Dubaï, pour être à l’affut de tous les événements

Enfin, l’application Visit Dubaï est l’appli officielle de Dubaï Tourisme. Conçue et pensée pour aider les touristes et les voyageurs à mieux s’y retrouver lors de leur séjour, l’appli recense toutes les attractions sur place, à ne citer que Legoland ou encore Kidzania, mais aussi les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, etc. Vous y découvrirez également les événements culturels et sportifs programmés sur le mois, les concerts et autres idées de sortie dans la section Dubai Calendar. Et bien évidemment, vous pourrez procéder directement aux réservations sur l’application.

De toutes les applications qu’on vous a présentées, laquelle vous semble la plus intéressante ?