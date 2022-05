Hylium Industries, des drones à hydrogène liquide – HyVolution 2022

Hylium Industries a présenté des drones à hydrogène liquide capables de longs vols à HyVolution 2022. Hylium Industries est une start-up du KIST. Elle a une histoire de développement indépendant de technologies de production, de stockage, de transport et de sécurité d’hydrogène liquide. Ils développent et fournissent les technologies nécessaires pour fournir en toute sécurité de l’hydrogène, une source d’énergie respectueuse de l’environnement. Leurs principaux produits comprennent des stations de recharge d’hydrogène liquide, des drones à hydrogène liquide, des réservoirs de stockage d’hydrogène liquide et des liquéfacteurs d’hydrogène.

Un drone hydrogène haute autonomie

Le drone à hydrogène liquide de Hylium Industries est capable de voler pendant plus de 5 heures. De plus, la station mobile de recharge d’hydrogène liquéfié peut stocker et transporter 2 500 L d’hydrogène liquéfié. Le tout en basse pression de classe 3 atm sur un camion de 5 tonnes.

Il charge plus de 200 FCEV en injectant 99,995% ou plus d’hydrogène gazeux de haute pureté. Et il a une mobilité supérieure et une installation plus rapide par rapport aux stations de charge fixes. Actuellement, nous visons à fournir des solutions de transport et stockage d’hydrogène liquide en Corée, Europe, États-Unis, Chine et Australie. Nos principaux articles sont les stations mobiles de ravitaillement en hydrogène liquide, les remorques à hydrogène liquide, les drones à hydrogène liquide et les centres de contrôle mobiles à hydrogène liquide qui peuvent être installés et exploités en peu de temps.

Hylium Industries a récemment réalisé plus de 4 millions de dollars de ventes. Le tout grâce à des réservoirs d’hydrogène liquide pour navires et avions, des remorques à hydrogène liquide, des usines d’hydrogène liquide et des stations de recharge. Ils sont en train de créer une société locale pour pénétrer les marchés européens et américains, où la demande d’hydrogène liquide devrait augmenter.

Un mot du PDG de Hylium Industries lors de HyVolution 2022