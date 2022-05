Retour sur HyVolution 2022 – Le salon de l’hydrogène Français

Le salon HyVolution 2022 est un canal paradigmatique pour l’économie de l’industrie de l’hydrogène en Europe. Un salon organisé par GL Events sur l’hydrogène, qui s’est tenu le 11 mai pendant deux jours à la Villette.

La France est le fer de lance en EU pour l’accélération de la réduction des émissions de carbone et surtout à la réponse face au changement climatique. L’exposition attire plus que jamais l’attention puisque le monde est directement confronté à d’énormes risques énergétiques. En ce moment, avec la récente crise du changement climatique et de la guerre en Ukraine.

Le salon de l’Hydrogène en France

Le salon HyVolution est un rendez-vous économique de l’énergie, de l’industrie et de la mobilité dans la filière hydrogène. Il a été organisé pour aider à construire un nouvel écosystème de partenariats en menant des projets publics et privés et en échangeant des idées et des solutions innovantes dans le cadre de la construction d’un ordre énergétique mondial pour de nouvelles ressources et utilisations.

Le hall d’exposition est composé de stands d’entreprise, startups et institutions. Tandis que le hall extérieur, de véritables véhicules à hydrogène tels que des bus, des voitures, des voitures de course et même des camions sont également exposés.

Plus de 290 entreprises du secteur lié à l’hydrogène, dont Total Energy, ont été présentes en tant que participants locaux.

Cette année, HyVolution 2022 s’est déroulée autour de trois grands thèmes :

Énergie : hydrogène vert (power2gas), énergie renouvelable, stockage, délocalisation

Mobilité : automobile, vélo, camion, bus, train, bateau, moyens de transport spéciaux, infrastructures de recharge

Industrie : chimie, métallurgie, verre, pétrochimie… .

HyVolution 2022 fournit des solutions, des produits et des plateformes de discussion supplémentaires pour les entreprises, les autorités locales et les partenaires. Le tout à travers des forums, diverses sessions thématiques, des ateliers de discussion et des expositions extérieures de véhicules à hydrogène, y compris des unités de production d’électricité.

La Corée du Sud représentée au HyVolution 2022

HyVolution est le plus grand salon B2B de la filière hydrogène en France. Le comité d’organisation du salon Hydrogen Mobility + Show de Corée du Sud a participé à l’exposition en tant que pavillon commun en signant un NDA pour l’échange d’exposition avec la société française MICE GL Event. Un salon similaire sera tenu à la fin de l’été à Seoul et les entreprises françaises sont les bienvenues. Nous sommes déjà partenaires du salon à travers notre partenariat avec leur agence médiatique Aving News.

Au total, 11 entreprises et institutions coréennes ont aussi participé à HyVolution :

Daeha

Daehyun ST

Université d’Ajou

FCMT

NK Aether

GPhilos

Hylium Industries

Ministère de l’Environnement

Korea Environmental Industry Association

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

Hydrogen Mobility + Show Organizing Committee

Grâce à cette exposition, ils ont cherché à échanger des informations techniques avec des entreprises de l’UE et l’écosystème de l’industrie de l’hydrogène, et à promouvoir l’exposition des installations tout en consultant activement les entreprises de la région. Nous avons rencontré 6 de ces entreprises ainsi que le directeur de KAMA, le comité d’organisation des constructeurs automobiles coréens. Ainsi, nous avons réalisé des interviews vidéo que nous mettrons bientôt en ligne ! Les interviews seront sur Le Café du Geek et sur notre chaine YouTube (en anglais).