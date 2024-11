Women in Tech au Web Summit 2024 : la tech au féminin à l’honneur

Le Web Summit, l’un des plus grands rendez-vous technologiques au monde, se tient cette année avec une mission particulière : mettre les femmes dirigeantes de la tech sous les projecteurs. La délégation française, regroupée sous l’initiative Women in Tech for Future, marque de son empreinte cet événement majeur. Objectif ? Promouvoir la place des femmes dans un secteur encore largement dominé par les hommes.

Un tremplin mondial pour l’innovation technologique

Chaque année, le Web Summit attire des milliers de participants : startups, grandes entreprises, investisseurs, et influenceurs de la tech. Cet événement se distingue comme une vitrine incontournable pour les innovations, les idées disruptives et les initiatives sociétales.

Pour les femmes entrepreneuses françaises, ce sommet offre une opportunité unique. Accompagnées par des organisations comme Numeum, la CCI Paris Île-de-France, et Femmes@numérique, elles bénéficient d’un cadre propice pour accélérer leur développement à l’international.

Women in Tech for Future : un collectif engagé

Lancé pour briser le plafond de verre et encourager la diversité dans la tech, Women in Tech for Future rassemble des acteurs déterminés. Ce collectif est dirigé par des femmes de premier plan : Véronique Torner, Soumia Malinbaum et Élisabeth Moreno. Ces figures emblématiques œuvrent pour une tech plus inclusive, plus diverse et plus performante.

En amont du Web Summit, 19 entrepreneuses françaises ont participé à un bootcamp intensif, organisé par Business France. Cette formation leur a permis de se préparer aux échanges stratégiques avec des investisseurs et partenaires. Ces entrepreneuses représentent un éventail varié de startups et d’ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), prêtes à conquérir de nouveaux marchés.

Les défis de la féminisation dans la tech

La place des femmes dans la tech reste un sujet critique. En France, une sous-représentation féminine pourrait entraîner une perte de 10 % du PIB d’ici 2026, selon les experts. Le collectif Women in Tech souligne que cette question dépasse le cadre de l’égalité : elle touche directement l’innovation et la compétitivité économique.

Pour Maylis Staub, présidente de la commission Nova In Tech, l’urgence est claire : « Nous faisons face à une régression alarmante. L’intérêt des jeunes femmes pour les métiers de la tech diminue dangereusement. Il est impératif d’agir maintenant pour inverser cette tendance. »

Les femmes en action : des ambitions à la hauteur de l’événement

Les entrepreneuses présentes au Web Summit ne manquent pas d’ambitions. En tête, des projets innovants dans des domaines variés comme l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables ou les plateformes numériques. Elles visent à séduire des investisseurs et à tisser des liens stratégiques.

Des leaders comme Marie-Christine Oghly ou Maya Noël renforcent également la visibilité de ces talents féminins. Grâce à leur soutien, la délégation Women in Tech espère inspirer une nouvelle génération de femmes à rejoindre le secteur technologique.

Un futur prometteur pour la diversité dans la tech

Après le Web Summit, le collectif Women in Tech prévoit de poursuivre ses efforts lors d’autres événements majeurs, comme Vivatech à Paris ou le Gitex Africa au Maroc. L’objectif est clair : multiplier les opportunités pour les femmes dirigeantes et continuer à transformer l’écosystème technologique.

Leur engagement dépasse la simple représentation. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme, où la diversité devient un moteur d’innovation et de croissance.

Avec cette initiative, le Web Summit 2024 ne se contente pas de célébrer la tech, il redéfinit également son avenir. Soutenir les femmes dans ce secteur n’est pas seulement une question d’équité, c’est une nécessité pour bâtir un écosystème inclusif et durable.