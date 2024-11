Les cambrioleurs traquent votre maison sur Google Maps : protégez-vous dès maintenant !

Avec les technologies modernes, il devient de plus en plus facile pour les voleurs de cibler leur prochaine victime. Google Maps, avec sa fonctionnalité Street View, est aujourd’hui l’un des outils utilisés pour repérer les maisons ou appartements à cambrioler. En un clic, ils peuvent examiner les moindres détails : entrées cachées, absence de caméras ou facilités d’accès. Mais heureusement, il existe une solution simple pour se protéger.

Google propose une fonctionnalité gratuite pour masquer votre maison sur Street View et empêcher les curieux de s’en servir. Ce procédé est accessible à tous et ne nécessite aucune compétence technique particulière. En suivant ces étapes, vous pourrez limiter l’accès visuel à votre propriété et compliquer la tâche des malfaiteurs.

Pour commencer, ouvrez Google Maps et recherchez votre adresse. Passez en mode Street View en cliquant sur l’image en bas à droite. Une fois que vous voyez votre maison, cliquez sur les trois points en haut à gauche et sélectionnez « Signaler un problème ». Une nouvelle page s’ouvre, où vous pouvez ajuster un cadre rouge autour de la zone à masquer. Assurez-vous que la maison est bien encadrée.

Ensuite, cochez l’option « Mon domicile » pour indiquer que vous demandez le floutage de votre propriété. Vous devrez confirmer être le propriétaire ou locataire et accepter que ce processus est irréversible. Une fois ces étapes complétées, ajoutez votre adresse mail, résolvez le captcha et cliquez sur « Envoyer ».

Le traitement peut prendre quelques jours ou semaines. Toutefois, une fois validé, votre maison sera floutée sur Street View, rendant le repérage bien plus difficile.

Pourquoi ces outils sont-ils indispensables ?

De nos jours, les cambrioleurs utilisent autant la technologie que nous. Selon plusieurs experts en sécurité, « les voleurs cherchent des cibles faciles en se basant sur des informations accessibles en ligne ». Street View leur permet d’étudier les alentours, détecter l’absence de protections ou repérer les zones isolées.

En floutant votre maison, vous limitez drastiquement les informations visuelles disponibles pour eux. Mais n’oubliez pas de renforcer votre sécurité : installez des caméras, utilisez des serrures connectées ou des alarmes. Chaque détail compte pour décourager une intrusion.