Apple Maps est disponible en version bêta sur le web

Apple a récemment annoncé l’arrivée d’Apple Maps dans un communiqué de presse. Le service de cartographie d’Apple sera désormais accessible depuis un navigateur sans avoir besoin de passer par l’application Plans. Vous pouvez accéder à cette version bêta à l’adresse beta.maps.apple.com.

Cette version bêta d’Apple Maps comporte quelques limitations

Cela fait dix ans qu’Apple Maps n’a été accessible que via son application pour smartphones et tablettes. Néanmoins, il semblerait qu’Apple ait fini par franchir le pas. Notons que, pour le moment, le service n’est disponible qu’en anglais. De plus, Apple Maps pour le web n’est accessible que sur Safari et Chrome sur les appareils Mac et iPad. Si vous utilisez un ordinateur sous Windows, vous pouvez y accéder via Chrome et Edge.

Comme il s’agit d’une version beta, toutes les fonctionnalités ne sont donc pas encore disponibles. Par ailleurs, il faudra patienter un peu avant de profiter d’une meilleure accessibilité du service. Malgré tout, il est déjà possible d’accéder aux guides, d’obtenir des informations sur les entreprises et de faire des itinéraires sur cette version bêta. Vous pouvez également exécuter certaines actions comme commander de la nourriture.

Cette version web deviendra plus pratique au fil des mois

Selon Apple, d’autres fonctions vont venir dans quelques mois, comme « Look Around », une fonction similaire à la Street View de Google. Notons également que la disponibilité de cette version bêta varie selon les régions. Apple rassure qu’il étendra l’expérience Web à d’autres langues, appareils et navigateurs au fil du temps. La firme à la pomme ajoute que les développeurs pourront créer des liens vers ses cartes sur le Web pour proposer aux utilisateurs des itinéraires routiers, des informations sur des lieux, etc.