Humble Games (Coral Island, Temtem, Stray Gods) licencie 36 employés !

L’hécatombe continue chez Humble Games. Depuis novembre 2023, la branche éditoriale d’Humble Bundle, propriété du groupe Ziff Davis, a limogé plusieurs employés en vue d’une restructuration de l’entreprise. Mais la vague de licenciements ne semble pas s’arrêter : hier, plusieurs employés ont déclaré avoir été “priés de quitter l’entreprise”. Cette décision s’expliquerait par une simple restructuration, pas une fermeture définitive…

Voir également : Driver : la licence culte va revenir, selon Ubisoft !

Humble Games, de licenciement en licenciement

Pas plus tard qu’hier, plusieurs publications LinkedIn dénoncent une vague de licenciement chez Humble Games, sans préavis pour certains. “Aujourd’hui, comme la plupart des employés, j’ai été informé que nous étions licenciés ce matin”. Il s’agit de la publication de Kenny Schwarz, producteur chez Humble Games. Il ajoute que, malgré la déception, travailler avec tant de personnes merveilleuses et talentueuses fut pour lui “une expérience extraordinaire”.

Emilee Kiefer, responsable de l’assurance qualité d’Humble Games, a également annoncé la mauvaise nouvelle via son profil LinkedIn. “Aujourd’hui, c’est mon dernier jour chez Humble Games et celui de toute mon équipe”. L’ex-employée exprime également son indignation envers l’entreprise : “Les milliardaires et les PDG réalisent des profits records au détriment des employés qui créent les produits. Je crois que nous avons le pouvoir de créer des studios qui nous profitent en tant que développeurs de jeux et non des personnes qui nous considèrent uniquement comme des machines à imprimer de l’argent.”

Au total, 36 salariés de Humble Games se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. De son côté, Humble Games confirme des licenciements pour des raisons de “restructuration”. Elle nie également les rumeurs stipulant sa fermeture complète. “Cette restructuration a nécessité de nombreuses délibérations et une réflexion approfondie, dans le but d’assurer la stabilité et le soutien de nos développeurs et des projets en cours”, a-t-elle ajouté dans son communiqué.

En 2022, Humble Games a subitement décidé de supprimer des emplois dans ses départements d’ingénierie et de service à la clientèle, et ce sans raison apparente. Un an plus tard, c’est au tour de la branche éditoriale de subir une baisse d’effectif. Et apparemment, le calvaire est loin d’être terminé pour les employés. Histoire à suivre…