Driver : la licence culte va revenir, selon Ubisoft !

Jouer sur la nostalgie, c’est la recette à succès du monde vidéoludique actuel. Ces dernières années, plusieurs studios de développement puisent dans les classiques des années 90-2000 pour en faire des remasters ou des remakes. Ubisoft semble surfer également sur cette vague de la nostalgie, car il annonce vouloir ramener une licence disparue dans la circulation depuis plus d’une décennie. Il ne s’agit nul autre que de Driver, la célèbre franchise qui a cartonné sur PS1. Mais que concocte donc le studio français ? Réponse dans cet article.

Voir aussi : Double Dragon Revive : un retour en force de la licence, grâce à Arc System Works et Yuke’s

“La série Driver est à la fourrière, mais…”

Si on doit nommer un ancêtre de GTA, c’est bien sûr, et forcément, Driver. Pour les plus jeunes d’entre nous, Driver est une série de jeux produite par Ubisoft, dont le premier opus est sorti sur PS1 en 1999. Il s’agit d’un jeu de voitures en monde semi-ouvert (certes, limité par la puissance de la console) dans lequel les joueurs incarnent le policier John Tanner. Ce dernier est également un as de la conduite, un atout exceptionnel pour sa mission : poursuivre et attraper des criminels en voiture.

Tout de suite, le premier jeu Driver rencontre un franc succès auprès du public. Une série de jeux vidéo s’ensuit alors : Driver 2 (2000), Driv3r (2004), Driver : Parallel Lines (2006) et Driver : San Francisco (2011). Malheureusement, la franchise n’a pas réussi à conserver sa notoriété, et disparaîtra définitivement du radar en 2011.

Toutefois, c’est sans compter sur la détermination d’Ubisoft. Le studio français compte bien ressortir Driver du placard, non pas avec un jeu, mais avec une série. En 2021, il s’allie avec la plateforme de SVoD Binge pour produire une live-action Driver. Malheureusement, le projet mourra dans l’œuf. “Nous n’avançons plus avec notre partenaire pour la série Driver, prévue sur Binge”, déclare Ubisoft dans une interview accordée à Stephen Totilo, le journaliste de Game File.

Mais la licence n’est pas morte pour autant. Dans le même interview, le studio français ajoute : “Nous travaillons activement sur d’autres projets passionnants liés à la franchise. Nous sommes aussi impatients de partager plus d’informations à l’avenir.” Et, vu que la série est annulée, on ne peut qu’espérer à un nouveau jeu Driver. Pour le moment, Ubisoft garde le silence concernant ces fameux projets, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au jus quand ils sortiront du garage.

Histoire à suivre !