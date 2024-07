Double Dragon Revive : un retour en force de la licence, grâce à Arc System Works et Yuke’s

Faire du neuf avec du vieux, tel est le credo d’Arc System Works avec Double Dragon Revive. Fort de son succès depuis le premier opus sorti en 1987, Double Dragon est devenue la référence dans le genre beat’em up. Le studio japonais Arc System Works en a bien conscience, décidant ainsi d’acquérir les droits de la licence. En association avec le studio Yuke’s, le spécialiste des jeux de combat 2D annonce donc Double Dragon Revive. Le nouveau jeu ramènera le duo mythique Billy et Jimmy sur scène, avec une touche de modernité digne des consoles du moment.

Voir aussi :

Bleach: Rebirth of Souls est annoncé, et ce sera enfin un jeu de combat

Double Dragon Revive : adieu le bourrin, bonjour la technique !

S’il y a un jeu qui a fait chauffer les joysticks des jeux d’arcade, c’est Double Dragon. Ce beat’em up a révolutionné le genre, devenu ainsi un classique des années 1990. Arc System Works, spécialiste dans le remaster des jeux d’antan et les jeux de combat, compte bien ramener cette nostalgie sur le devant de la scène. Et, avec les droits sur la licence en poche, le studio japonais annonce leur futur beat’em up : Double Dragon Revive. L’objectif d’Arc System Works est simple : faire revivre la série.

L’annonce s’accompagne également d’une bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessous :

Aux côtés d’Arc System Works se trouve Yuke’s, connu pour les anciens WWE. Les deux studios japonais proposent donc un Double Dragon Revive avec le classique style side scrolling de l’époque. Néanmoins, il embarque une différence majeure : il sera développé en 3D. Cette nouvelle patte graphique apportera donc une touche de modernité au jeu, tout en gardant sa structure beat’em up d’antan.

Côté gameplay, on ne peut que se fier à l’expertise d’Arc System Works dans les jeux de combat. De plus, le studio japonais annonce que Double Dragon Revive sera un jeu plus axé technique que button mashing. Dans un communiqué, il déclare : “Les joueurs retrouveront l’expérience du beat’em all tel qu’ils le connaissent, tout en bénéficiant des ajustements de gameplay modernes. Que ce soit les vétérans ou les néophytes, ils pourront profiter d’un gameplay intuitif, nécessitant adaptation et variété.”

Attendons-nous alors à du lourd avec Double Dragon Revive. Le jeu arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et sur Steam en 2025.