OpenAI prépare secrètement des IA encore plus intelligentes

Un récent rapport de Reuters indique qu’OpenAI serait en train de travailler sur un projet secret. Dénommé « Strawberry », ce projet consisterait à développer une technologie d’IA d’un tout autre niveau. Plus précisément, OpenAI chercherait à apporter des capacités de raisonnement avancées à ses modèles d’intelligence artificielle.

Quels sont les objectifs de ce projet d’OpenAI ?

Apparemment, l’un des objectifs du projet est de permettre aux modèles d’IA de l’entreprise de naviguer sur Internet de manière autonome. Plus précisément, un document interne de l’entreprise, consulté par Reuters, indique que les modèles d’IA seront capables de « planifier à l’avance » des tâches plus complexes.

Toutefois, ce projet ne s’était pas toujours appelé « Strawberry ». Auparavant, ce projet s’appelait « Q * », prononcé « Q star ». Des démonstrations qui ont eu lieu plus tôt cette année auraient montré que l’IA était capable de répondre à des « questions scientifiques et mathématiques délicates ».

Le projet pourrait déjà être à un stade avancé

Pour le moment, peu d’informations circulent concernant le projet nouvellement appelé « Strawberry ». On ignore également à quel stade en est le développement de ces modèles d’IA capables de raisonner et de « rechercher en profondeur ». On ne sait pas non plus s’il s’agit du même système doté de compétences de « raisonnement de type humain » qu’OpenAI aurait démontré lors d’une récente réunion générale des employés.

Néanmoins, si ce projet Strawberry permet aux modèles d’IA d’OpenAI de mener des recherches approfondies, alors cela amènera les intelligences artificielles à un nouveau niveau plus avancé.

Malgré tout, OpenAI fait actuellement l’objet de controverses, notamment en ce qui concerne le respect des protocoles de sécurité. Plusieurs employés de l’entreprise s’inquiètent effectivement du fait que l’entreprise relègue la sécurité au second plan.