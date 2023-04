iPhone : un suivi des humeurs avec iOS 17, et un coach de santé avec intelligence artificielle pour 2024

Apple s’apprête à faire bouger les choses autour de ses fonctionnalités de santé. Un nouveau rapport de Mark Gurman mentionne en effet l’arrivée de plusieurs nouveautés autour de ce sujet. Nous apprenons ainsi qu’iOS 17 proposerait un suivi des humeurs ; qu’une application Santé pour iPad serait disponible sous iOS 17 ; et qu’un coach de santé avec intelligence artificielle arriverait en 2024.

Et c’est reparti pour iOS 17. Alors que nous apprenions récemment l’arrivée d’une application de journal intime ou encore de modifications pour l’interface de Santé, d’autres informations sont arrivées autour du sujet de la santé chez Apple.

Mark Gurman, journaliste de chez Bloomberg, a en effet publié un nouveau rapport énonçant plusieurs nouveautés à venir sur les iPhone et iPad. Commençons par l’annonce la plus rapide : une application Santé pour iPad. En effet, il est important de rappeler que seul l’iPhone profite de cette dernière. Son lancement se ferait directement avec la mise à jour iPadOS 17.

Des ajouts sont aussi prévus pour l’application Santé, que ce soit pour les iPhone ou les iPad. Ainsi, iOS 17 et iPadOS 17 implémenteraient de nouvelles fonctionnalités pour la gestion des troubles de la vue ; mais aussi pour suivre les humeurs/émotions. Concernant ce second élément, Mark Gurman explique qu’Apple souhaite permettre aux utilisateurs « d’enregistrer leur humeur, de répondre à des questions sur leur journée et de comparer les résultats au fil du temps ».

La firme à la pomme aimerait cependant aller plus loin à l’avenir autour du suivi de l’humeur. D’après le journaliste, Apple souhaiterait implémenter des algorithmes déterminant automatiquement l’humeur d’un utilisateur « à partir de son discours, des mots qu’il a tapés et d’autres données présentes sur son appareil ».

Et c’est pas fini ! Mark Gurman a aussi expliqué qu’une fonctionnalité de coaching de santé et de bien-être alimenté était en cours de développement chez Apple. Connu sous le nom de code « Quartz », ce projet a pour objectif de « motiver les utilisateurs à faire de l’exercice, améliorer leurs habitudes alimentaires et les aider à mieux dormir ».

Pour cela, Apple combinerait l’intelligence artificielle et les données de l’Apple Watch afin de proposer des suggestions aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad sur des changements de style de vie pouvant contribuer à l’amélioration de leur santé et de leur bien-être. Cette nouveauté devrait arriver dès l’année prochaine (2024), « mais pourrait finalement être annulé ou reporté », souligne le rapport.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iOS 17 : de nouvelles informations sur la prochaine mise à jour majeure des iPhone !