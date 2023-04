Asus ROG Ally : fiche technique officialisée pour la concurrente du Steam Deck

Asus compte sérieusement se lancer sur le marché des consoles portables, avec le lancement dans les semaines à venir d’un nouveau produit nommé « ROG Ally ». Après de multiples fuites à son sujet, la marque a enfin décidé de lever le voile sur sa fiche technique, en tout cas une grande partie de cette dernière. Nous apprenons ainsi l’arrivée d’une console portable bien plus puissante que le Steam Deck. Asus donne aussi rendez-vous le mois prochain pour tout connaitre sur cette nouveauté (peut-être son prix et sa date de sortie ?).

L’ère des consoles portables a débuté l’année dernière avec l’arrivée du Steam Deck. Démocratisés par la Nintendo Switch, ces dispositifs semblent prêts à se démocratiser à vitesse grand V. Nous avons d’ailleurs eu droit à une approche discrète de Logitech dans ce domaine l’année dernière avec la Logitech G Cloud, explicitement créée pour jouer en cloud gaming. Cette dernière devrait arriver en Europe cette année.

Maintenant, un autre gros nom veut sa part du gâteau : Asus. La célèbre marque américaine spécialisée dans le marché du PC vient en effet de lever le voile sur la ROG Ally. Ici, l’objectif n’est pas de se limiter à du cloud gaming, mais de proposer des performances de pointe permettant de jouer à tous les titres du moment directement sur la console portable.

Asus a ainsi dévoilé que la ROG Ally embarquera un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, une puce graphique AMD RDNA 3, 16 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de stockage M.2-2230 Pcie Gen 4 (extensible via microSD) ainsi qu’un écran tactile Full HD (1080p) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 500 nits. Elle fait donc largement mieux que le Steam Deck sur ces points-là, que ce soit au niveau des performances ou de l’affichage.

Nous apprenons aussi que la console portable d’Asus embarquera un système de refroidissement Zero Gravity à double ventilateur et de double haut-parleurs Dolby Atmos ; sera compatible FreeSyncTM Premium ; et pèsera 608 grammes. Pour information, la ROG Ally tournera directement sous Windows 11, avec bien évidemment une interface et des applications adaptées au gaming sur console portable. Elle est d’ailleurs compatible avec Steam, Epic et le Xbox Game Pass.

Plus de détails seront dévoilés dans les semaines à venir. En effet, un évènement de lancement est prévu pour le 11 mai 2023 à 16 heures. Nous devrions ainsi avoir quelques comparatifs de performances par rapport à la concurrence (soit le Steam Deck), des informations supplémentaires autour de la console portable en elle-même, mais surtout un prix et une période de sortie. Une précédente fuite mentionnait l’arrivée en octobre 2023, pour un prix compris entre 649 et 899 dollars.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : ASUS ROG dévoile ses nouveaux ordinateurs portables ROG Flow, ROG Strix et ROG Zephyrus !