Galaxy Z Fold 5 : un modèle pliable plus fin et léger que le Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Fold 5 fait de nouveau parler de lui. Alors que son lancement est attendu pour l’été 2023, une récente fuite nous a informé des dimensions de ce prochain smartphone pliable de Samsung. Bonne nouvelle, ce modèle devrait être bien plus fin et léger que le Galaxy Z Fold 4.

Après avoir appris une charge rapide décevante pour les prochains pliables Samsung, une fuite d’information nous renvoie maintenant sur le gabarit du Galaxy Z Fold 5.

Dans une publication Twitter, le leaker Ice Universe a en effet partagé que ce modèle aurait les dimensions suivantes : 154,9 x 129,9 x 6,3 mm plié et 154,9 x 67,1 x 13,4 mm déplié. Le Galaxy Z Fold 5 est ainsi 0,2 moins long, moins large et moins épais que le Galaxy Z Fold 4. Mais ce n’est pas tout, le poids du smartphone a aussi été partagé : 254 grammes. Par rapport au modèle actuel, cela représente un poids allégé de 9 grammes.

Pour rappel, ce gain d’épaisseur devrait être dû à un changement bien précis sur le Galaxy Z Fold 5 : l’arrivée d’une charnière en forme de goutte d’eau. Grâce à cette dernière, nous n’aurions plus d’espace entre les deux moitiés du smartphone pliable lorsqu’il est plié. Ainsi, les poussières ne pourront plus se faufiler dans cette zone. Avec cette évolution, Samsung serait le premier à proposer un smartphone pliable résistant à l’eau et à la poussière (avec le Galaxy Z Flip 5 bien évidemment).

Cette nouveauté présentera un second avantage : une pliure moins visible. Cela est possible grâce à une charnière ayant un rayon de pliure plus large, entrainant ainsi un pli plus discret. La Galaxy Z Fold 5 corrigerait ainsi l’un des défauts principaux de ses prédécesseurs, améliorant au passage l’expérience utilisateur.

À titre d’information, le Galaxy Z Fold 5 est attendu pour l’été 2023. Un récent rapport mentionne une annonce à la fin du mois de juillet, donc de façon plus précoce que les années précédentes.