ASUS ROG dévoile ses nouveaux ordinateurs portables ROG Flow, ROG Strix et ROG Zephyrus – CES 2023

Le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas vient à peine de commencer et Asus, avec sa filiale Republic of Gamers (ROG) vient de présenter de nombreuses nouveautés qui arriveront en 2023.

ASUS ROG Flow : l’ultraportable ultra capable

Asus vient renouveler en 2023 son ordinateur ultraportable ROG Flow X13 en l’équipant d’un processeur AMD Ryzen Zen 4 et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable, ce qui améliorera nettement les performances. Le ROG Flow X13 embarque un maximum de 32 Go de RAM LPDDR5, permettant un gain de performances par rapport à l’année dernière, mais aussi une baisse de la consommation, synonyme de meilleure autonomie pour l’ordinateur portable. De plus, la batterie voit sa capacité passer de 62 à 75 Wh, grâce à une refonte du châssis. Du reste, il embarque un nouvel écran tactile QHD 165 Hz Nebula Display, sur une charnière pivotant à 360°. Le ROG Flow X13 sera lancé au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 1 899 €.

Asus ROG Flow Z13 Asus ROG Flow X13

Le ROG Flow Z13 est relativement similaire au X13, mais dans un format tout autre : il s’agit plutôt d’une tablette pouvant se transformer en ordinateur portable, pour un prix débutant à 2 099 €.

Enfin, le ROG Flow X16 a également bénéficié d’une mise à jour. Il dispose maintenant d’un Intel Core i9 13900H et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070. Il sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 2 499 €.

ROG Zephyrus : le bon compromis entre performance et portabilité

Les quatre ordinateurs portables de la gamme ROG Zephyrus ont été mis à jour. Le nouveau ROG Zephyrus M16 reçoit un Intel Core i9-13900H et une NVIDIA GeForce RTX 4090 tandis que le ROG Zephyrus G16 se limite à la NVIDIA GeForce RTX 4070.

Le ROG Zephyrus G14, plus compact, embarque un processeur AMD Ryzen 9 Zen 4 et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, tout comme le ROG Zephyrus Duo 16 avec son second écran 4K tactile.

Asus ROG Zephyrus Duo 16 Asus ROG Zephyrus G14

Disponibles au cours du 1er trimestre 2023, le ROG Zephyrus M16 sera proposé à partir de 2 799 euros, le ROG Zephyrus G16 à partir de 2 099€, le ROG Zephyrus G14 à partir de 2 499€ et enfin le ROG Zephyrus Duo 16 à partir de 4 499€.

ROG : la performance à l’état pur

Les nouveaux Strix auront droit à la quintessence de ce qui se fait actuellement niveau hardware. En effet, ils pourront être équipés d’un Intel Core i9-13980 HX ou des nouveaux Ryzen d’AMD. Côté GPU, ils pourront aller jusqu’à la RTX 4090. Moins polyvalents que les Flow et Zephyrus, il n’auront aucun mal à réaliser les tâches les plus gourmandes. Disponibles en 16, 17 et 18 pouces, ils seront disponibles à partir de 1 699€ pour le ROG Strix G16 jusqu’à 3999€ pour un ROG Strix SCAR 16.

