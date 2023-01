GTA 6 pourrait être dévoilé par Rockstar en 2023

Rockstar pourrait présenter GTA 6 en 2023, d’après les dernières rumeurs. Une présentation qui arriverait dix ans après le lancement de GTA V, mais aussi deux ans avant la réelle sortie de GTA 6.

GTA 6 : un premier trailer en 2023 ?

Rockstar travaille depuis longtemps sur GTA 6, remplaçant de GTA V sorti en 2013. Si l’éditeur n’a jamais vraiment communiqué à propos du jeu vidéo le plus attendu de la décennie, ce sont des leaks à la suite d’un piratage qui ont notamment dévoilé que le jeu se déroulerait à Vice City et qu’il y aurait deux personnages jouables, Lucia et Jason. Jusqu’à maintenant, Rockstar s’est seulement contenté de confirmer que le jeu était bien en préparation, en affirmant que les leaks n’impacteront pas sa communication, ni son développement.

Selon le journaliste et leaker Tom Henderson, il serait logique pour Rockstar de dévoiler les premières informations sur le jeu en 2023, après les fuites dues au piratage de 2022 et la date de sortie du titre. Dans ses prédictions pour 2023, il déclare croire fermement que 2023 sera l’année de l’annonce de GTA 6.

Rockstar pourrait lancer le jeu en 2025

Le leaker rappelle qu’il croit toujours à une fenêtre de sortie entre 2024 et 2025. GTA 5 et Red Read Redemption 2 avait tous deux été dévoilés deux ans avant leur sortie : une annonce en 2023 et une sortie en 2025 pour GTA 6 est cohérente. Rockstar pourrait donc annoncer GTA 6 en 2023 avec un trailer ou de premières images cette année.

Enfin, Tom Henderson rebondit à propos des révélations de Microsoft suggérant un lancement en 2024. Le journaliste n’y croit pas : il rappelle qu’une sortie en 2024 est possible, mais qu’un report pour 2025 est fort probable.

