Apple : le tarif de remplacement des batteries va augmenter le 1er mars

Apple va facturer plus cher le remplacement des batteries d’iPhone, d’iPad et de MacBook. Cette augmentation qui aura lieu dans de nombreuses régions du monde, dont la France, prendra effet le 1er mars 2023.

Changer la batterie d’un produit Apple va coûter plus cher

Les produits Apple sont conçus pour durer : ils fonctionnent très bien après des années et sont toujours mis à jour. Cependant, il n’est pas rare qu’un iPhone ou un MacBook ne soit plus aussi autonome qu’avant, après plusieurs centaines de cycles de recharge. Il est souvent rentable de faire changer la batterie de l’appareil pour l’utiliser encore pendant de nombreuses années.

Malheureusement, le prix pour faire remplacer une batterie chez Apple va augmenter, de 24 à 60 euros selon les appareils. Pour les iPhone, Apple indique sur son site web la hausse des tarifs à venir : « à compter du 1er mars 2023, les frais de service hors garantie de la batterie augmenteront de 24 € pour tous les modèles d’iPhone antérieurs à l’iPhone 14 ».

De 24 à 60 euros d’augmentation

Ainsi, le remplacement de la batterie de n’importe quel modèle d’iPhone à partir de l’iPhone X sera facturé 99 euros, contre 75 aujourd’hui. En ce qui concerne les iPhone d’ancienne génération (iPhone 5S jusqu’au 8 Plus et les iPhone SE), le prix de la réparation passera de 55 à 79 euros.

Changement de la batterie d’un iPhone 12 Pro Max // Source : iFixit

Pour les iPad, l’opération coûtera 40 euros de plus qu’aujourd’hui. Tous les iPad actuels sont concernés, à savoir les iPad Pro 12,9 pouces de 5e génération et antérieurs, les iPad Pro 11 pouces de 3e génération et antérieurs, l’iPad Pro 10,5 pouces, l’iPad Pro 9,7 pouces, l’iPad mini de 6e génération et antérieurs et les iPad Air de 5e génération et antérieurs.

Enfin, tout remplacement de la batterie d’un MacBook Air vous coûtera 36 euros de plus, pour atteindre 185 €. Les MacBook et MacBook Pro verront la facture s’alourdir de 60 € pour atteindre 289 €.

Les Apple Watch et les AirPods ne sont pas concernés par cette augmentation. Apple ne donne pas d’explication à cette hausse des prix, mais elle n’est pas réservée à l’Europe. Aux États-Unis, cette hausse sera de 20 dollars pour l’iPhone et de 30 dollars au Canada.

