L’Apple Watch serait capable de mesurer précisément le niveau de stress

L’Apple Watch est l’accessoire d’Apple par excellence pour suivre et analyser sa santé. Il se trouve que l’appli ECG serait capable de déterminer le niveau de stress de l’utilisateur de manière plutôt précise.

Une nouvelle fonction pour l’Apple Watch ?

Ces dernières années, Apple s’est concentré sur la santé : de nouvelles fonctions et de nouveaux services ont vu le jour sur les Apple Watch et les iPhone. Cependant, les Apple Watch pourraient avoir une fonction intégrée que vous ignorez.

Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de Waterloo, au Canada, les Apple Watch seraient en effet capables de déterminer le niveau de stress de l’utilisateur. Si la grande majorité des montres concurrentes, notamment chez Samsung ou Garmin, en sont équipés, la montre de la firme de Cupertino ne propose pas de fonction native relative au stress.

Une étude a réussi à démontrer que l’Apple Watch était capable de prédire les niveaux de stress. Lors de l’étude, qui a duré deux semaines, 600 participants ont réalisé un électrocardiogramme (ECG) six fois par jour, et ont indiqué leur niveau de stress à chaque fois.

L’app ECG permet de déterminer le niveau de stress

En utilisant les données du capteur pour réaliser l’électrocardiogramme, les chercheurs ont démontré qu’il existait une corrélation entre les données de l’ECG, notamment entre la capacité d’accélération et de décélération du cœur, et les niveaux de stress déclarés par les participants. Les chercheurs ont ensuite établi des algorithmes d’apprentissage automatique pour créer un modèle capable de prédire le niveau de stress de l’utilisateur après un ECG.

L’étude conclut que l’Apple Watch a un potentiel « prometteur » pour la prédiction du stress, et puisque l’appareil recueille des informations supplémentaires telles que des informations sur le sommeil et l’activité, les données pourraient être encore plus précises.

