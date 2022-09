Apple Watch : les fonctions désactivées par le mode économie d’énergie

À l’occasion de la présentation des Apple Watch Series 8, SE 2 et Ultra, Apple a dévoilé un mode économie d’énergie. Venant remplacer le mode Réserve, ce dernier permet de profiter plus largement des fonctionnalités des montres connectées, mais bloque partiellement, voire totalement, certaines. Tout cela pour proposer une meilleure autonomie. Découvrez dans cet article l’ensemble des fonctions désactivées lorsque le mode économie d’énergie est en marche.

Les fonctions désactivées par le mode économie d’énergie

Par le biais d’une nouvelle page de support, Apple est venu préciser les fonctionnalités désactivées lorsque le mode économie d’énergie est utilisé sur les Apple Watch.

Nous apprenons ainsi que cette nouvelle fonctionnalité, disponible sur l’Apple Watch 4 et les modèles suivants, désactive les fonctions suivantes :

Mode Always-On ;

Notifications de fréquence cardiaque en cas de rythme irrégulier, de fréquence cardiaque élevée et de fréquence cardiaque faible ;

Mesures de la fréquence cardiaque en arrière-plan ;

Mesures de l’oxygène sanguin en arrière-plan ;

Rappel de début d’entraînement.

En plus de cela, Apple précise que le mode économie d’énergie des Apple Watch peut aussi désactiver les connexions Wi-Fi et cellulaires ainsi que les appels téléphoniques entrants et notifications lorsque l’iPhone n’est pas à proximité.

Pour finir, nous apprenons que passer un appel téléphonique peut prendre plus de temps ; le rafraîchissement des applications en arrière-plan est moins fréquent ; et que les complications se mettent à jour moins fréquemment avec le mode économie d’énergie activé sur l’Apple Watch.

Apple rappelle ensuite que cette nouvelle fonctionnalité ne vient pas désactiver la détection des chutes.

Pour rappel, le mode économie d’énergie est disponible grâce à watchOS 9, soit depuis ce lundi 12 septembre 2022. Afin d’activer cette nouveauté, il suffit simplement d’accéder au centre de contrôle de l’Apple Watch (balayer du bas vers le haut sur le cadran), toucher l’icône avec le pourcentage de batterie, et cocher l’option.