watchOS 9 : voici les nouveautés pour vos Apple Watch – WWDC 2022

La mise à jour watchOS 9 lors du lancement de la WWDC 2022 ce lundi 6 juin 2022. Les Apple Watch s’équipent ainsi de nouveautés variées venant améliorer l’expérience utilisateur, comme des ajouts pour l’application Exercices, de nouveaux cadrans et un suivi du sommeil amélioré. Découvrez-les toutes directement dans notre article récapitulatif !

Les nouveautés de watchOS 9 sur Apple Watch

De nouveau pour les cadrans

Pour commencer, Apple est venu lever le voile sur quatre nouveaux cadrans introduits par watchOS 9 :

Lunaire : faisant « le lien entre le calendrier grégorien et le calendrier lunaire, utilisé dans de nombreuses cultures (chinoise, islamique et hébraïque, par exemple) » ;

: faisant « le lien entre le calendrier grégorien et le calendrier lunaire, utilisé dans de nombreuses cultures (chinoise, islamique et hébraïque, par exemple) » ; Récréation : « une œuvre d’art dynamique destinée exclusivement à l’Apple Watch et créée en collaboration avec l’artiste Joi Fulton » ;

: « une œuvre d’art dynamique destinée exclusivement à l’Apple Watch et créée en collaboration avec l’artiste Joi Fulton » ; Mégalopole : un cadran de montre dit « classique » par Apple, mais permettant de change le style des chiffres grâce à la Digital Crow ;

: un cadran de montre dit « classique » par Apple, mais permettant de change le style des chiffres grâce à la Digital Crow ; Astronomie : un cadran historique de l’Apple Watch, mais remasterisé et avec « une nouvelle carte des étoiles et des données actualisées sur les nuages ».

Apple explique ensuite avoir amélioré et modernisé des complications pour certains cadrans dans watchOS 9 (Utilitaire, Simple et Activité analogique). En plus de cela, il est possible de changer la couleur d’arrière-plan des cadrans Modulaire, Modulaire compact et Extra large.

Petite nouveauté intéressante, la possibilité que les cadrans changent automatiquement en fonction du mode concentration activé. Cette nouveauté fait directement référence aux changements d’écrans de verrouillages des iPhone sous iOS 16 en fonction du mode Concentration.

Un suivi du sport plus évolué dans Exercices

Au niveau de l’application Exercices, Apple est venu proposer de belles améliorations.

Tout d’abord, les coureurs vont avoir accès à plus de données sur leurs footings avec watchOS 9 : Longueur de foulée, Temps de contact au sol et Oscillation verticale. Comme sur l’entraînement Nage, il sera possible d’ajouter des objectifs de distance à effectuer. Apple précise que « le rythme à suivre pour atteindre leur objectif sera calculé automatiquement ».

En plus de cela, les utilisateurs pourront « choisir de courir pour battre leur meilleur temps ou leur dernier résultat en date sur leurs itinéraires habituels ». Ils recevront d’ailleurs des alertes durant l’entraînement lorsqu’ils sont en avance ou en retard « par rapport au rythme enregistré et dès qu’ils s’écartent du parcours ».

Des entraînements personnalisés et nouvelles informations

Petites nouveautés watchOS 9, les Zones de fréquence cardiaque. Établies à partir des données personnalisées de l’app Santé, ou créées manuellement, elles permettent de visualiser rapidement l’intensité de vos entraînements. Le Fractionné est ensuite de la partie via les Entraînements personnalisés, permettant de créer un entraînement « structuré pouvant inclure des intervalles de travail et de repos ».

De nouvelles alertes pourront aussi être configurées par les utilisateurs afin de notamment « surveiller leur rythme, puissance, fréquence cardiaque ou cadence par exemple, et ainsi mieux orienter leur entraînement ». Pour finir, les triathlètes pourront choisir un type d’entraînement nommé Multisport basculant automatiquement entre la natation, le vélo et la course à pied.

Un peu de natation et Apple Fitness+

Pour les exercices Nage en piscine, nous apprenons que l’Apple Watch peut identifier automatiquement les battements de jambe. Ainsi, la montre connectée peut identifier lorsqu’un sportif nage avec une planche. Autre information, les nageurs recevront désormais un score SWOLF pour évaluer l’efficacité de leur entraînement. Pour rappel, ce dernier « calcule le nombre de mouvements de bras associé au temps (en secondes) nécessaire pour effectuer une longueur de bassin ».

Du côté d’Apple Fitness+, Apple a dévoilé que les séances en cours affichent désormais sous watchOS 9 « des conseils à l’écran qui aident les utilisateurs à optimiser leur entraînement, à savoir Intensité pour le HIIT, le vélo, le rameur et le tapis de course ; Coups par minute (SPM) pour le rameur ; Tours par minute (RPM) pour le vélo ; et Inclinaison pour la marche ou la course sur tapis ».

De nouvelles données pour le suivi du sommeil

Pour les personnes soucieuses de leur sommeil, sachez que watchOS 9 effectue un suivi du sommeil plus détaillé grâce à l’introduction des phases de sommeil. Apple explique ainsi que « grâce aux signaux émis par l’accéléromètre et au capteur de fréquence cardiaque, l’Apple Watch est en mesure de détecter si les utilisateurs sont en phase de sommeil paradoxal, léger ou profond ».

Dans l’application Sommeil sur Apple Watch, les utilisateurs pourront visionner des informations plus détaillées, comme le temps de sommeil, la fréquence cardiaque ou encore la fréquence respiratoire.

Fibrillation auriculaire et application Traitements

Pour finir, Apple mentionne deux nouveautés importantes pour wathcOS 9 :

L’ajout de l’identification des signes éventuels de fibrillation auriculaire (FA). Pour rappel, ces dernières peuvent multiplier les risques de subir un AVC en cas d’absence de traitement.