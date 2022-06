macOS Ventura : voici les nouveautés pour vos Mac – WWDC 2022

Très discret en termes de rumeur, macOS Ventura (macOS 13) a été officialisé par Apple durant l’évènement de lancement de la WWDC 2022. Cette mise à jour profite logiquement de son lot de nouveautés à destination des Mac, comme la possibilité d’utiliser l’iPhone comme webcam, un nouveau mode multitâche, de nouvelles fonctionnalités pour Mail ou encore le partage de groupe d’onglets dans Safari. Découvrez-les toutes directement dans notre article récapitulatif !

Les nouveautés de macOS Ventura sur Mac

Avant d’annoncer le nouveau MacBook Air avec puce M2, Apple est venu présenter la mise à jour macOS Ventura.

Pour commencer, la firme à la pomme est venue annoncer l’arrivée de « Continuité », une fonctionnalité permettant à un Mac d’« automatiquement reconnaître et utiliser l’appareil photo de l’iPhone lorsqu’il se trouve à proximité – sans avoir besoin de le déverrouiller ou de le sélectionner ».

À noter, l’ultra grand-angle de l’iPhone permettra de profiter de la fonctionnalité Desk View, affichant en simultané votre visage ainsi qu’une vue aérienne de votre bureau.

Le même mode multitâche qu’iPadOS 16 est ensuite disponible : Stage Manager. Cette fonctionnalité permet d’organiser « automatiquement les apps et les fenêtres ouvertes pour aider les utilisateurs à se concentrer sur leur travail, tout en gardant une vue globale sur le reste ».

macOS Ventura introduit ensuite la fonction Handoff avec FaceTime. Pour faire simple, vous pourrez transférer un appel FaceTime lancé sur un iPhone ou un iPad directement sur votre Mac.

Apple a ensuite assuré que Safari deviendra plus léger et sécurisé sous macOS Ventura. Le navigateur vient profiter d’une toute nouvelle fonctionnalité, les groupes d’onglets partagés. Il est d’ailleurs possible de voir qui est sur quel onglet. Comme sur iOS 16 et iPadOS 16, la prise en charge de clés de sécurité (passkeys) sera de la partie. Cela permettra de créer des mots de passe uniques, stockés sur les appareils et utilisables grâce à Touch ID ou Face ID. Ces clés numériques seront synchronisées et chiffrées de bout en bout sur vos autres produits Apple grâce à iCloud Keychain.

L’application Mail profite ensuite de belles nouveautés sous macOS Ventura, comme un système de recherches fournissant des résultats plus pertinents, avant même que vous écriviez ; la planification d’e-mails ; la possibilité d’annuler l’envoi d’un mail quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton d’envoi ; la possibilité d’établir un rappel pour un message ; des suggestions pour suivre un e-mail ; ainsi qu’un système détectant avant l’envoi si vous avez oublié quelque chose, comme une pièce jointe ou un destinataire en copie.

Dernières nouveautés de macOS Ventura :

Spotlight devient plus intelligent avec la recherche d’images dans la photothèque et sur internet ; des photos par emplacement, personnes, scènes ou objets ; et même du texte présent dans les images grâce à Live Text. Il propose aussi des résultats riches pour les artistes, les films, les acteurs et les émissions de télévision, les entreprises et les sports.

Météo et Horloge sont disponibles en applications optimisées pour les Mac ;