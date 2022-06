iPadOS 16 : voici les nouveautés pour vos iPad – WWDC 2022

iPadOS 16 vient d’être dévoilée par Apple durant l’évènement de lancement de la WWDC 2022. Moult nouveautés arrivent ainsi sur les iPad via cette mise à jour majeure, comme le redimensionnement des fenêtres, la possibilité d’avoir un écran secondaire distinct, ou encore des fonctionnalités de collaboration (et aussi la tant attendue application Météo). Découvrez-les toutes directement dans notre article récapitulatif !

Les nouveautés d’iPadOS 16 sur iPad

Pour commencer, iPadOS 16 vient proposer une toute nouvelle fonctionnalité de partage nommée Collaboration. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent partager des Fichiers, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Rappels et Safari ou des apps tierces directement depuis l’application Messages. Après avoir envoyé une notification, les personnes incluses dans un fil de discussion pourront ainsi voir et modifier le fichier.

Tout comme avec iOS 16, la mise à jour permet aussi de « modifier ou de rappeler des messages récemment envoyés, de récupérer des messages récemment supprimés et de marquer des conversations comme non lues pour y revenir ultérieurement » dans l’application Messages. Cette dernière offre d’ailleurs la possibilité de partager du contenu via des sessions SharePlay, fonctionnalité autrefois disponible uniquement via FaceTime.

La collaboration est aussi de la partie avec une nouvelle application sous iPadOS 16 nommée Freeform. Grâce à cette dernière, Apple crée un espace permettant à des équipes « aux équipes de consulter, partager et collaborer sur des contenus à un seul endroit sans se préoccuper de la présentation ou des dimensions de la page ». Pour faire simple, c’est un tableau blanc numérique partagé entre plusieurs utilisateurs de produits Apple.

La fonctionnalité Stage Manager permet ensuite de profiter d’une nouvelle expérience multitâche, permettant de rapidement basculer entre différentes fenêtres et afficher plusieurs fenêtres redimensionnables à l’écran.

Pour les iPad Pro et iPad Air avec puce M1, sachez qu’il est possible d’étendre l’affichage sur un écran externe avec une résolution allant jusqu’à 6K.

Pour finir, l’application Météo est enfin disponible sur iPad.

Outre ces nouveautés inhérentes à l’iPad, iPadOS 16 profite de la plupart des nouveautés incluses dans iOS 16 (Mail, Safari, Dictée, Maison, Apple News, Texte en direct, Recherche visuelle…).