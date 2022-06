iOS 16 : voici les nouveautés pour vos iPhone – WWDC 2022

Apple vient d’annoncer iOS 16 durant son évènement de lancement de la WWDC 2022. La firme américaine a ainsi annoncé plusieurs nouveautés introduites par cette mise à jour pour iPhone, comme un nouvel écran de verrouillage personnalisable, des notifications repensées, une application Messages plus évoluée… Découvrez-les toutes directement dans notre article récapitulatif !

Les nouveautés d’iOS 16 sur iPhone

Un écran de verrouillage 100 % personnalisable

Pour commencer la WWDC 2022, Apple est venu dévoiler que la personnalisation était au cœur d’iOS 16. La firme américaine a ainsi dévoilé un tout nouvel écran de verrouillage personnalisable à souhait.

Dans les détails, la mise à jour vient permettre de modifier la police et la couleur de la date et l’heure, mais aussi ajouter des widgets à l’écran d’accueil. Ces derniers sont placés directement en dessous de l’heure, et semblent pouvoir être au maximum de trois. Les exemples montrés par Apple sont par exemple la météo, les anneaux Activité, les évènements du calendrier, niveau de batterie, alarmes…

Tout comme sur l’Apple Watch, il est possible d’avoir une galerie de fonds d’écrans, afin de pouvoir les changer rapidement tout au long de la journée. Des suggestions de fonds d’écran personnalisés seront d’ailleurs de la partie afin de vous inspirer.

Autres nouveautés, des fonds d’écrans animés, affichant par exemple la météo en direct ou encore la planète Terre évoluant entre jour et nuit tout au long de la journée. Nous remarquons aussi l’arrivée du cadran Portrait sous forme de fonds d’écran.

Des notifications moins intrusives avec iOS 16

Apple est ensuite venu parler notifications. Pour commencer, iOS 16 viendra mettre l’ensemble des notifications en bas de l’écran sous forme de carrousel. Elles seront ainsi moins visibles à l’écran. Il sera nécessaire de les toucher afin de déployer l’ensemble des notifications et les parcourir. À noter, il est aussi possible de les cacher. De ce fait, il ne restera qu’un texte indiquant le nombre de notifications restantes.

Un nouveau type de notifications arrive : « Activités en direct ». Cette notification introduite dans iOS 16 vient se loger en bas de l’écran et permet de suivre des évènements en direct, comme « une rencontre sportive, les statistiques d’un entraînement en cours, ou encore des informations relatives à un covoiturage ou à une commande passée auprès d’un service de livraison de repas ». Elle permet aussi de déployer le widget de musique afin d’avoir la pochette de l’album en cours de lecture en plein écran.

Le mode concentration évolue

Introduit sous iOS 15, Cencentration devient plus intelligent. En effet, le passage d’un mode à l’autre peut directement changer votre écran de verrouillage. Le fait de changer l’écran de verrouillage par soi-même permet aussi d’activer un mode de concentration. Dans le cas où cette option est utilisée, le bas de l’écran de verrouillage mentionnera le mode activé en cours.

Autre ajout pour iOS 16, Concentration s’étend aux applications afin d’afficher uniquement certains contenus dans Calendrier, Mail, Messages et Safari lorsqu’un mode est activé.

Une application Messages plus complète

Pour Messages, Apple est venu introduire quelques changements notables avec la mise à jour iOS 16. Les utilisateurs peuvent désormais modifier ou rappeler des messages, mais aussi récupérer des messages récemment supprimés ou les marquer comme non lues. Deuxième nouveauté, SharePlay est maintenant disponible à travers l’application de messagerie. Cela permet de regarder du contenu en même temps qu’une personne ou les membres d’un groupe de discussion, tout en discutant avec eux par messages.

Dictée, Texte en direct et Recherche visuelle plus intelligents avec iOS 16

Pour commencer, la fonctionnalité de Dictée fonctionne désormais avec le clavier ouvert sous iOS 16, permettant ainsi de se corriger rapidement si vous avez mal été compris. En plus de cela, il est possible de sélectionner du texte et le remplacer en dictant une ou plusieurs autres phrases à la place. La dictée prend aussi en charge les émojis.

Au niveau de Texte en direct (Live Text), cette fonction peut désormais vous permettre d’extraire du texte depuis une vidéo. En plus de cela, il est maintenant possible de convertir les devises et traduire du texte plus rapidement depuis l’application Photos ou Appareil photo par exemple.

Pour finir, nous apprenons que Recherche visuelle permet désormais grâce à un appui long sur un sujet de le détacher de son arrière-plan afin de l’envoyer sur une autre application.

Cartes permet de payer en plusieurs fois, et suivre ses commandes

Apple Pay Later a été annoncé avec iOS 16. Grâce à cette fonctionnalité, uniquement disponible aux États-Unis, les utilisateurs pourront diviser le prix d’un achat en quatre paiements échelonnés sur six semaines, sans intérêts ni frais supplémentaires. Cartes permettra ainsi de « visualiser, de suivre et de rembourser des paiements Apple Pay Later ». Autre nouveauté, les commandes peuvent être suivies grâce à Apple Pay dans l’application Cartes.

iOS 16 permet aussi de partager les clés présentes dans Cartes avec d’autres personnes. Pour finir, l’application permet de faire vérifier votre âge et identité dans certaines applications dans le cas où votre pièce d’identité y est enregistrée (uniquement aux Etats-Unis pour le moment).

Autres nouveautés d’iOS 16 : Mails, Plans, Apple News, Photos et Maison