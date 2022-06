iPadOS 16 : un mode multitâche repensé pour rapprocher les iPad des Mac

Alors que la WWDC n’est plus qu’à quelques jours de nous, iPadOS 16 continue de se préciser. En effet, l’arrivée d’un nouveau mode multitâche pour l’iPad est de plus en plus plébiscitée comme LA nouveauté de cette mise à jour pour iPad. Mark Gurman, célèbre journaliste de chez Bloomberg spécialiste d’Apple, vient en effet de corroborer les précédentes rumeurs suggérant de cette nouveauté.

Concept : Parker Ortolani

Un tout nouveau mode multitâche avec iPadOS 16

Un nouveau rapport de Bloomberg est venu anticiper les nouveautés apportées aux iPad via sa prochaine mise à jour majeure, iPadOS 16. Pour rappel, cette dernière présentée lors de la conférence de lancement de la WWDC 2022, ce lundi 6 juin 2022. Plus précisément, Mark Gurman est venu préciser quelques lignes directrices de cette nouvelle version, semble-t-il axée sur la productivité, comme l’était iPadOS 15.

Dans les détails, le journaliste est venu confirmer la rumeur de la semaine dernière au sujet d’un nouveau mode multitâche pour iPadOS 16. Mark Gurman parle ainsi d’une « interface repensée » pour le mode multitâche. Il précise que cette nouvelle interface permettra aux utilisateurs de « voir plus facilement les applications ouvertes et de passer d’une tâche à l’autre », mais aussi de « redimensionner les fenêtres des applications », tout en offrant de « nouvelles façons de gérer plusieurs applications à la fois ».

iPadOS 16 serait ainsi « une des plus grosses mises à jour » annoncées durant la WWDC 2022 d’après Mark Gurman. Il conclut en soulignant qu’Apple compterait transformer iPadOS en une « expérience d’ordinateur portable » grâce à ce nouveau mode multitâche et de redimensionnement des fenêtres. La firme à la pomme continuerait ainsi à vouloir démocratiser l’iPad comme une alternative réelle à l’ordinateur.

Aux dernières nouvelles, nous avons appris que la WWDC 2022 viendrait dévoiler le tout nouveau MacBook Air ; un mode always-on arriverait sur les iPhone grâce à iOS 16 ; peut-être realityOS, système d’exploitation du futur casque VR/AR d’Apple, voire dévoiler partiellement le produit ; ou encore un nouveau mode basse consommation et une refonte des cadrans pour watchOS 9.