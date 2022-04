Apple Watch : nouveau mode basse consommation et refonte des cadrans pour watchOS 9

La WWDC 2022 approche à grands pas. Cela signifie que les nouvelles versions des systèmes d’exploitation des produits Apple vont être dévoilées. Un nouveau rapport de Bloomberg vient d’ailleurs de dévoiler les changements apportés par watchOS 9. Cette mise à jour viendrait apporter un grand nombre de nouveautés aux Apple Watch.

Le journaliste Mark Gurman fait notamment mention d’un nouveau mode basse consommation ; d’une refonte des cadrans ; de nouveaux types d’entrainements ; d’un suivi du sommeil approfondi ; ou encore de fonctionnalités supplémentaires concernant la santé des femmes.

Les nouveautés de watchOS 9, selon Mark Gurman

À travers un nouveau rapport de Blooomberg, Mark Gurman a précisé l’avenir de watchOS. D’après le journaliste, la prochaine mise à jour majeure pour les Apple Watch, watchOS 9 viendrait apporter beaucoup de nouveautés aux utilisateurs des montres connectées de la firme à la pomme.

Pour commencer, Mark Gurman fait mention d’un nouveau mode basse consommation. Grâce à ce dernier, cette nouveauté permettrait aux utilisateurs d’utiliser une suite d’applications et de fonctionnalités sans trop consommer d’autonomie. Cela serait ainsi une solution moins radicale que le « Mode Réserve », proposée actuellement et affichant uniquement l’heure sur l’Apple Watch, afin de ne pas tomber en rade de batterie et pouvoir utiliser certaines fonctionnalités et applications essentielles.

Le rapport souligne ensuite qu’Apple souhaiterait introduire de nouveaux types d’entraînement, mais aussi effectuer des mesures supplémentaires pendant un entrainement. La fonctionnalité de suivi du sommeil devrait aussi être améliorée afin d’afficher plus d’informations sur ses nuits. Côté santé, nous apprenons que des fonctionnalités supplémentaires à propos de la santé des femmes seraient prévues, mais aussi un rapport plus détaillé sur la fibrillation artérielle.

Pour finir, le journaliste fait mention d’une refonte des cadrans disponibles sur les Apple Watch. Mark Gurman explique ainsi qu’Apple envisage de « rafraîchir plusieurs » de ses cadrans. Cela passerait notamment par l’ajout de types de complications plus modernes, mais aussi adaptées aux derniers modèles d’Apple Watch, afin que les montres connectées tirent pleinement parti des nouveaux écrans introduits sur les dernières générations.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple Watch Series 8 : vers des « mises à jour majeures » pour le suivi des activités et des puces plus rapides !